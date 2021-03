Gobierno anunció querellas contra responsables de ataque a estatua del general Baquedano

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció que están "presentado las querellas correspondientes" tras la quema a la estatua del general Baquedano en la última jornada de manifestaciones durante este viernes.

En la última jornada se registró una nueva protesta en el centro de Santiago, que terminó con el general Baquedano en llamas luego que un grupo de personas pusiera un neumático debajo de la estructura y le prendiera fuego.

"Estamos presentado las querellas correspondientes", informó el titular de Interior ante este hecho.

Además señaló que "esa estatua representa al soldado desconocido, soldados que dieron un vida por Chile en la Guerra del Pacífico". A diferencia de la historia, añadió, "no les pedimos a los vándalos que den su vida por Chile, no les pedimos ni siquiera que hagan grandes sacrificios por Chile, lo único que les pedimos es que no destruyan Chile".

El Ejército solicitó, nuevamente, trasladar esta estatua para ser protegida de las manifestaciones y hechos vandálicos, sin embargo, Delgado acotó que "es algo que se puede evaluar, discutir, pero en lo personal creo que nosotros tenemos que mantener nuestros símbolos: tenemos que dar la pelea".

Por su parte, el jefe de la defensa nacional de la Región Metropolitana, el general Cristóbal de la Cerda, dijo que "el Ejército ha manifestado su intención de cambiarlo de ubicación para protegerlo y ha recibido las respuestas correspondientes, o sea va a reiterar probablemente luego ese requerimiento".

MINISTRO DE DEFENSA VISITA EL MONUMENTO A BAQUEDANO

En horas de esta tarde se dio a conocer que el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, visitó el monumento al general Baquedano junto a su esposa, donde dejó una ofrenda floral en el lugar y apuntó que "en Chile no hay espacio, en un periodo de democracia, para tanta violencia".

Por eso vinimos a dejar este ramo de flores a los héroes de la Patria que dieron su vida por nuestro país. En Chile NO hay espacio para la violencia. La solución a los problemas es con diálogo y acuerdos, jamás con vandalismo e intolerancia. pic.twitter.com/P4huvAgojV — BALDO PROKURICA (@bprokurica) March 6, 2021

"Lo que queremos decir es que todas esas personas reflexionen, que miren y que vean por nuestro país entero para que la solución de los problemas que ellos plantean se haga por el diálogo y no por la violencia que sólo agrava las cosas", agregó.

🔵El Ministro de Defensa, Baldo Prokurica, visita Monumento del General Baquedano y deja una ofrenda floral en desagravio, tras hechos de violencia generados ayer en el lugar. @Cooperativa pic.twitter.com/mAbipMnNzw — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) March 6, 2021

En la línea del rechazo a la violencia, la Asociación de Emprendedores del Barrio Lastarria pidió una condena transversal a estas manifestaciones, y su presidente Alfonso Molina indicó que "son hechos de vandalismo".

EMPLAZAMIENTO A DIPUTADOS DEL DISTRITO

En tanto, el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Sebastián Torrealba, condenó la situación e hizo un llamado a sus pares del distrito 10: "Les pedimos al diputado (Giorgio) Jackson, al diputado (Gonzalo) Winter y a la diputada (Natalia) Castillo que dejen de esconder la cabeza debajo de la tierra. Ellos dicen que no representan a los violentos. Pues bien, llegó el momento de enfrentarlos, señores", dijo.

"Basta de esta condena de salón a través de Twitter, llegó el momento de enfrentarlos, y los invitamos, como lo hemos hecho en otras oportunidades, a presentar juntos, todos los diputados del distrito 10, una querella contra los que resulten responsables", agregó el legislador.