Gobierno condenó agresión contra Rafael Cavada por partidarios del "rechazo"

El Gobierno condenó el ataque que sufrió el periodista Rafael Cavada por parte de manifestantes durante la marcha por el "rechazo" realizada este sábado por calles de Providencia.

El comunicador, que estaba en el lugar realizando trámites personales, fue herido por el golpe de un bate de béisbol en la cabeza, y tuvo que ser socorrido por transeúntes que estaban en el sector.

A través de Twitter, la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, señaló que el Ejecutivo condena "categóricamente ataque a por parte de algunos en marcha por el rechazo".

"Con su denuncia, tomaremos acciones para identificar a los responsables y que sean sancionados. Las ideas se defienden con argumentos, no con violencia y ésta se condena venga de dónde venga", agregó la autoridad.

En tanto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, a través de la misma red social, indicó que "ayer 76 Carabineros resultaron lesionados, 8 personas denunciaron lesiones y hoy Rafa Cavada fue agredido en Providencia. Total condena a la violencia, venga de donde venga".

"Ejercen la violencia impunemente"

Mediante un video en su cuenta de Instagram, Rafael Cavada se refirió al incidente señalando que estaba retirando unos exámenes médicos "cuando salí escuché silbatos, vítores y cosas por el estilo. Pregunté y me dijeron que era la marcha por el 'rechazo'. Dejé los exámenes en el auto y fui a grabar como lo he hecho en decenas de manifestaciones".

"A penas llegué a la esquina de Guarda Vieja con Providencia, fui insultado y después agredido. No hubo provocación alguna (...) Uno de los que tenía un bate de baseball y que tenía un casco de moto -en medio de muchos que tenían cascos, máscaras, equipamiento militar, objetos contundentes- logró pegarme en la cabeza. Estaba en el suelo, me seguían golpeando...Afortunadamente los transeúntes normales me protegieron y me metieron en un edificio", aclaró Cavada.

"La marcha del rechazo ha dicho que son gente que rechaza la violencia. Lo que yo vi en esa esquina, fue gente que andaba ejerciendo violencia sobre otros", aseguró el periodista, enfatizando que "no sólo sobre mí: golpearon a gente que estaba grabando, golpearon a gente que intentó defender, golpearon a todo aquel que ellos pensaban que era su rival".

Ellos salen a ejercer la violencia "impunemente", sentenció Cavada.