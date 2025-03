Gobierno y protestas de pescadores: La violencia no es herramienta de discusión política

La vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, remarcó que la Administración Boric no considera los hechos de violencia como medio de discusión política, ante una serie de incidentes durante las protestas de pescadores artesanales contra el proyecto de Ley de Fraccionamiento.

Consultada al respecto en el día después de que el subsecretario del Interior, Luis Cordero, anunciara una querella por las lesiones contra ocho carabineros y la quema de tres vehículos policiales en el Maule, la ministra relevó que "las personas tienen derecho a manifestarse, pero de forma pacífica".

"Los debates y las diferencias son también parte de la democracia, pero se tienen que canalizar en los espacios donde eso ocurre, y en este caso, es en el Congreso", apuntó la autoridad este jueves.

Con todo, Etcheverry enfatizó que "los hechos de violencia son algo que condenamos en todas las ocasiones, y eso se materializa en las querellas que se están presentando, por los incidentes en Lumaco y Valparaíso. Esas querellas van a seguir adelante, y se va a aplicar la ley como corresponde. Los hechos de violencia como herramienta de discusión política no son algo que vayamos a aceptar".

Dirigenta expuso sus reclamos ante senadores

En esta misma jornada, la Comisión de Hacienda del Senado celebra su tercera sesión en torno a esta propuesta, y una de sus expositoras invitadas fue la presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), Zoila Bustamante, quien transparentó sus problemas con la iniciativa.

"Apoyamos la decisión del Gobierno de separar este segmento, que es prácticamente el corazón de la Ley de Pesca, para mejorar la discusión de las cuotas entre artesanales y el sector industrial, y apoyamos el aumento aprobado en la Cámara de Diputados", pero tras los cambios realizados en la Comisión de Pesca de la Cámara Alta, estimó que "este proyecto no da respuesta a las necesidades reales que tenemos como sector".

La dirigenta añadió que "no hay que olvidar que, hace un par de semanas, estuvimos en la ORP (Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur) para conseguir un aumento mayor en la cuota de jurel, pero esa cuota no es significativa si no hay un fraccionamiento".

El integrante de la Comisión de Hacienda Ricardo Lagos Weber (PPD) adelantó que durante esta sesión, solicitará que el proyecto sea votado después de la semana distrital, que pausará el debate hasta el lunes 7 de abril.

Lo anterior, en el entendido de que probablemente tendrá que volver a la Cámara de Diputados para un tercer trámite, e incluso, es posible que después de aquello pase a discutirse en una comisión mixta.