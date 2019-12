HRW: Reacción de Carabineros es un error y esperamos que no refleje posición del Gobierno

El director ejecutivo para América Latina de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aseguró en El Diario de Cooperativa que los cuestionamientos de Carabineros al informe de su organización "son un serio error" y dijo esperar que esta reacción no refleje la posición del Gobierno.

Si bien Carabineros acogió las 10 recomendaciones que le hizo HRW, refutó los datos sobre la cantidad de lesionados, uso de la fuerza y hechos de abuso sexual.

"Espero que esta declaración de Carabineros, que no está fundada y es un serio error, no refleje la posición de las autoridades de Gobierno, porque esa no fue mi experiencia cuando estuve en Santiago", expresó.

Vivanco recordó que tras el informe de su organización, "la reacción de la autoridad política con la que nosotros nos reunimos -que incluye tanto al ministro del Interior (Gonzalo Blumel) como al propio Presidente (Sebastián Piñera), también al ministro de Justicia (Hernán Larraín), al ministro de Defensa (Alberto Espina)- fue receptiva y no fue de discrepancia en torno al diagnóstico y tampoco en torno a las recomendaciones".

Vivanco, quien ayer calificó de "sorprendentes" los cuestionamientos que realizó la institución, recalcó este viernes que las cifras de lesionados que aparece en el informe corresponde a la entregada por el Ministerio de Salud, "esa fuente es oficial".

"Una lectura más acuciosa, una lectura del documento en su integridad, mirando las notas de pie de página, habría evitado esta manifestación de Carabineros, que me parece un error por ser completamente infundada", manifestó.

Y respecto a la violencia sexual que fue denunciada por HRW en su informe, algo que fue negado por Carabineros, Vivanco sostuvo que "es muy serio, es un grave error de Carabineros hacer esa afirmación".

[Audio] HRW: Querellas contra Carabineros por violencia sexual no son rumores ni denuncias frívolas #LaCooperativa https://t.co/lZzMoZMYOV pic.twitter.com/hT4MPu5lr2 — Cooperativa (@Cooperativa) December 6, 2019

"Dicen que 'no hay elemento alguno' para sostener la credibilidad de esa denuncia... nosotros en el informe incluimos nada menos que referencias a 74 querellas -que ya no son 74, han aumentado- que hablan de violaciones sexuales, de tocamiento de genitales, de desnudamiento de personas, incluso menores", detalló.

Frente a ello, el director ejecutivo para América Latina de la organización enfatizó que "no son rumores ni denuncias frívolas, de tal modo que el que Carabineros pueda alegar tajantemente (que) 'acá no hay elemento que pueda mínimamente sugerir esta denuncia o fundarla', me parece que también es un error y, por lo demás, pone en entredicho las querellas penales presentadas por el Instituto (Nacional de Derechos Humanos), con sus abogados, y al mismo tiempo con las víctimas".