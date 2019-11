Ignacio Briones: El secuestro de grupos delincuenciales tiene paralizado al país

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hizo este martes la que, probablemente, es su más dura intervención en el debate público en el mes que lleva a cargo de la cartera.

El militante Evópoli –destacado por su carácter "dialogante", que ha sido artífice de acuerdos tributarios y de pensiones en el Congreso- elevó hoy el tono para pedir a los parlamentarios que se abran a un acuerdo nacional y consensuado en materia de seguridad, reforzando el llamado efectuado por La Moneda en esta materia.

"Más allá del Presupuesto, de la Agenda Social, si no somos capaces de avanzar en una agenda de seguridad consensuada, nada de lo que hagamos va a servir: nada, porque lo que tiene trancada la economía de este país no son las demandas sociales masivas y pacíficas que vimos, con un millón y medio de personas", dijo Briones.

"Lo que tiene paralizado a este país es el secuestro por grupos delincuenciales, narcotraficantes, que no están interesados en el (gasto) per cápita de salud, porque a la gente que le interesa el per cápita de salud no va a quemar hospitales", argumentó en el marco del debate, en comisión mixta, del Presupuesto 2020, que debe despacharse durante esta jornada.

El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, refuerza el llamado del Gobierno a consensuar una agenda de seguridad: "el país está secuestrado por delincuentes y narcotraficantes... podemos triplicar las pensiones y no va a pasar nada".@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) 26 de noviembre de 2019

"Yo creo que todos en esta mesa estamos conscientes: usted le puede ofrecer triplicar las pensiones a la gente que está haciendo desmanes y saqueos y quemas y no va a pasar nada. Por lo tanto, tenemos un desafío de seguridad fundamental. No nos perdamos ahí", enfatizó el titular de Hacienda.

Minutos después tomó la palabra el diputado socialista Manuel Monsalve, quien afirmó que la gente que se moviliza pacíficamente también se siente secuestrada, pero por grupos económicos que se llevan parte importante de la riqueza que genera el país y que no la quieren compartir.

Se estima que durante la jornada podría interrumpirse el debate público en la comisión para avanzar en conversaciones y negociaciones a puertas cerradas.