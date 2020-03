Intendencia: Nueva jornada de protestas en Santiago finalizó con 35 detenidos

La Intendencia Metropolitana confirmó que 35 personas fueron detenidas este viernes durante nuevas protestas en Santiago, mientras que 59 carabineros resultaron lesionados.

El balance de la autoridad regional habla de cerca de 4.000 manifestantes que se reunieron alrededor de la Plaza Baquedano, y hace una diferencia entre este grupo y las alrededor de 250 personas ubicadas en Ramón Corvalán con Carabineros de Chile, identificadas como integrantes de la "primera línea" por la policía.

El intendente Felipe Guevara detalló que "tuvimos 18 puntos con disturbios en la capital de distinta magnitud, en Puente Alto, San Bernardo, la estación Plaza de Armas, y desde luego en Plaza Italia y la calle Ramón Corvalán".

Respecto a los detenidos, que pasarán a control de detención este sábado, el jefe regional explicó que "hay a lo menos 35 personas en que es convicción del fiscal que existen antecedentes suficientes como para poder someterlos a proceso".

Por su parte, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, denunció daños millonarios en el sector de San Borja, asegurando que sus vecinos han "vivido un infierno desde el estallido social, y lo revivimos ayer".

Por tanto, volvió a criticar a los responsables de dejar en libertad a los más de 40 detenidos el pasado martes, considerando que tal acto "da pie a que sigan ocurriendo hechos de violencia, porque es gratis destruir la ciudad, la tranquilidad, la vida de miles de vecinos".

"No quedan veredas, no quedan calles, no queda luminaria, no queda Parque San Borja porque también lo han violentado, no quedan canchas para hacer deporte", lamentó.