Investigan aparente emboscada de fuego contra policías en Cerro Alegre de Valparaíso

Instantes de enorme violencia se vivieron la noche del miércoles en la Subida Almirante Montt, en el Cerro Alegre de Valparaíso, donde funcionarios de Carabineros y de la PDI fueron atacados con una verdadera lluvia de bombas molotov.

El incidente dejó a un detective hospitalizado con quemaduras, mientras la propia policía civil y el gobernador Gonzalo Le Dantec hablaron de una "planificación premeditada", similar a una emboscada y con aparente apoyo de vecinos del sector.

"Apoyados por vecinos"

"Un grupo de criminales, con la intención de dañar gravemente o incluso quitarle la vida, matar a alguno de nuestros policías, los atacó de forma reiterada con bombas molotov. Lo hizo desde un sector, desde una posición que les permitía atacarlos de manera directa, de manera segura y, además, protegidos y amparados por la oscuridad, por la situación del cerro y, en este caso, al parecer, también apoyados por ciertos vecinos", señaló este jueves el gobernador de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec.

La autoridad provincial destacó que "quienes realizaban estas acciones subieron sin molotov en la mano, y después de guarecerse en ciertos sectores del Cerro, comenzaron a aparecer una gran cantidad de molotov con las que atacaron, precisamente, a Carabineros".

Le Dantec aclaró que no está sosteniendo que las bombas hayan estado guardadas en casas de propietarios o residentes del sector, pero indicó que se indagará tal posibilidad: "No tenemos información de eso. Es parte de la investigación que está haciendo la PDI, pero no cabe duda de que los manifestantes, cuando subieron, no portaban bombas molotov, las tenían guardadas en algún lugar, y después de subir el cerro, aparecen con bombas molotov".

"Si (los artefactos) estaban en algún lugar público o privado será materia de la investigación. (...) Es un trabajo que tiene que hacer la PDI y Carabineros el determinar de dónde vinieron estas bombas molotov, de dónde se lanzaron y de dónde nació todo el ataque que se hizo contra las policías".

En la misma línea, el gobernador llamó "a todos los vecinos de ese sector, de la Subida Almirante Montt (...) a que denuncien a aquéllos que apoyan a estos criminales, a estas personas que están intentando quitarle la vida a carabineros y policías (de Investigaciones). Lo pueden hacer de manera anónima, pero dénnos la información de dónde están aquéllos que están realizando este tipo de acciones. Muchos, ayer, pueden haberlo visto, y esperamos que lo informen, porque no puede ser que sigan existiendo este tipo de ataques de manera tan violenta y tan peligrosa".

"Planificación premeditada"

El prefecto jefe de la PDI en Valparaíso, Juan Carlos Moreno, también condenó esta mañana lo sucedido, y señaló que hubo una "planificación premeditada", que se valió de que, "dada la estructura de esta ciudad, hay muchos sectores propicios para que delincuentes ataquen a la policía".

"Estamos estableciendo la forma, el modo y las condiciones en que se ejecutó este ataque, que fue planificado premeditadamente por parte de antisociales", insistió Moreno, que explicó que el incidente se dio en momentos en que "la intervención (de la PDI) estaba orientada a prestar apoyo a Carabineros, que estaba siendo atacado por estos sujetos".

En dichas circunstancias resultó herido, producto de una bomba molotov, un inspector de la Brigada Investigación Criminal de Valparaíso, de 32 años, "un gran inspector", que "está siendo evaluado".

Gobernador @gledantec condenó ataque con artefacto incendiario realizado por antisociales contra un funcionario @PDI_Valparaiso: "lo ocurrido es gravísimo. No puede ser que siga existiendo este tipo de ataques tan violentos y peligrosos contra nuestros policías" @min_interior pic.twitter.com/ue7x0IEPtw — Gobernación Valpo (@GobernacionValp) 19 de diciembre de 2019

"Ayer fue atendido en el Hospital van Buren de aquí de Valparaíso por el médico de turno. Tiene lesiones de mediana gravedad, una quemadura en parte de su rostro, (...) principalmente en su oreja izquierda", contó Moreno.

"Jornada muy dura"

Según cifras oficiales, durante la pasada jornada hubo en la Región de Valparaíso un total de 31 personas lesionadas: 23 carabineros, dos funcionarios de la PDI y seis civiles.

Los casos más graves fueron el ya referido del detective impactado por una molotov y el de un capitán de Carabineros al que le llegó una piedra en la visera del casco, provocándole una fractura nasal.

El prefecto de Valparaíso, coronel Óscar Alarcón, dijo que en la ciudad, "si bien (los autores de desmanes) no eran un grupo tan grande como en otras ocasiones –estamos hablando de cerca de 800 a mil personas, que luego se redujeron a una cantidad aproximada de 500 personas- eran muy violentas".

"Los desmanes y los desórdenes se produjeron, principalmente, en el sector de la Plaza Victoria, en Avenida Brasil, en Errázuriz, con cortes de tránsito masivos en el sector de Errázuriz y, posteriormente, en el sector de Condell-Bellavista y Plaza Aníbal Pinto, principalmente", detalló.

Para el oficial de Carabineros, esto "hay que catalogarlo ya, simplemente, como grupos delictivos. Ayer tuvimos daños a monumentos, a esculturas, saqueos".

Habrá querellas

"Ayer tuvimos una jornada muy violenta", coincidió el gobernador Le Dantec: "Cerca de 400 ó 500 personas comenzaron a destruir Valparaíso (...) Carabineros actuó y, afortunadamente, la PDI fue en apoyo del trabajo de Carabineros".

"Ayer fue una jornada muy dura para Valparaíso y para las policías", y la situación empeora "si sigue habiendo vecinos que amparan o protegen a los criminales que intentan matar a los policías", lamentó el gobernador, que dijo que, "desde luego", el Ejecutivo "va a querellarse por Ley de Seguridad Interior del Estado contra todos quienes han hecho acciones tan deleznables y tan violentas".