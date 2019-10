Jaime Quintana: No veo otra salida que no sea iniciar un proceso de nueva Constitución

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), aseguró que sólo mediante el comienzo de un proceso para cambiar la Constitución se terminará la crisis social que afecta al país, y que se hizo notar con las protestas que se mantienen en el territorio nacional.

"No veo otra salida que no sea iniciar un proceso ahora de nueva Constitución, y no dejárselo pendiente al gobierno siguiente", insistió en entrevista con El Diario de Cooperativa.

El senador coincidió así con su homólogo de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), y con el ex presidente de la Cámara Alta Carlos Montes (PS), quien incluso confirmó que su partido propondrá definir si se cambia la Carta Magna mediante un plebiscito.

Según Quintana, "cualquier Presidente quisiera pasar a la historia firmando una nueva Constitución. Bueno, este Presidente tiene una oportunidad, y va a depender de él si le hace unos retoques al modelo, o bien, recoge esta demanda ciudadana que se ha expresado con tanta claridad".

Por otro lado, el parlamentario detalló que, a petición suya, el Presidente Sebastián Piñera mantuvo en el Congreso dos proyectos de esta materia: uno referente al mecanismo para hacer el cambio, que está en la Cámara Baja, y otro con el texto listo para el debate, ingresado al Senado por Michelle Bachelet en su segundo mandato.

"O sea, la Cámara con dos tercios mañana, en la semana o en las próximas semanas si quisiera, si lograra el apoyo -que yo entiendo que muchos parlamentarios de Chile Vamos se han abierto a dar-, podría estar discutiendo el mecanismo, independientemente de lo que opine el Presidente de la República", explicó el senador.

El presidente de la Cámara Alta también destacó el rol que podrían tener en un eventual proceso de nueva Constitución los cabildos ciudadanos, organizados en las últimas jornadas de protesta.

"Esas organizaciones de la sociedad civil, más los 346 municipios del país, perfectamente pueden, en un tiempo relativamente breve, recoger una demanda más sintetizada y articulada, y eso también sería un insumo para cualquier decisión política de salida a la crisis", afirmó Quintana.