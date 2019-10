Javiera Parada renunció a RD en rechazo a apoyo a acusación constitucional contra Piñera

La ex candidata a presidenta de Revolución Democrática (RD), Javiera Parada, oficializó, a través de una carta abierta, la renuncia a su militancia, en rechazo a la decisión del partido de apoyar la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, que se impulsa desde el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) debido a los excesos ocurridos desde que se decretó el estado de emergencia y sus posteriores toques de queda en casi todo Chile.

En una carta abierta publicada en The Clinic, la actriz y activista por los derechos humanos explicó que "lamentablemente, las decisiones tomadas por RD en el último tiempo me han ido distanciando irremediablemente del partido".

La ex agregada cultural de Chile en Estados Unidos durante el gobierno de Michelle Bachelet señaló que "las decisiones tomadas por RD en el último tiempo me han ido distanciando irremediablemente del partido".

"Los años de historia política que cargo encima me han enseñado algunas cosas: En la izquierda no estamos libres de las pulsiones antidemocráticas; tampoco estamos libres de los laberintos éticos en que cayó la Concertación; en la izquierda chilena no somos inmunes al caudillismo que tanto mal le ha hecho a Latinoamérica; no tenemos el monopolio ni de la justicia social, ni de la ética, y desde luego en la historia de la izquierda hay belleza, pero también hay autoritarismo, ruido y furia", afirma Parada.

Javiera Parada, de hija de José Manuel Parada, una de las tres víctimas del caso Degollados, aseguró que "yo creo que ser de izquierda es solo el punto de partida para la acción política, el fin es siempre el bienestar del pueblo" y que cree "en los valores de la izquierda, pero antes creo en la democracia, en las comunidades y en su capacidad de movilizarse y dialogar".

La actriz tuvo duras palabras para el actuar de RD durante la crisis en Chile: "¿Cómo es posible que mi coalición se reste del dialogo con el Jefe de Estado democráticamente elegido? ¿Cómo es posible que en la mitad de la peor crisis en democracia se persiga una acusación constitucional contra el presidente de la República? ¿Cómo es posible que muchos estén haciendo política hoy desde las pasiones, la fiebre del momento y no desde el discernimiento racional?".

Parada asegura que, a su juicio, el apoyo a una acusación constitucional contra Piñera le parece "un acto de una irresponsabilidad gigante y que provocará una desestabilización institucional mayor, cuando lo que necesitamos, precisamente es canalizar institucionalmente las demandas de la ciudadanía por medio del diálogo".

En la misma línea, recordó su presencia en el Palacio de La Moneda "junto a un grupo de firmantes de la carta Democracia es Diálogo, hicimos entrega de la carta en La Moneda y en el Ex Congreso. No fuimos a apoyar al Presidente Piñera, tampoco a felicitarlo por sus erróneas acciones (...). No soy ingenua sobre quienes conforman este gobierno, sobre lo que hicieron en el pasado y lo que podrían hacer hoy, pero las circunstancias obligan a estar disponible para tender puentes, a mirarnos a nosotros mismos en los ojos del otro".

Finalmente, el texto señala: "Estoy convencida de mis declaraciones y acciones son consecuentes con los valores que Revolución Democrática promovió desde su fundación, pero también veo que mi presencia se ha vuelto incómoda para líderes y militantes que quizá quieran conducir al partido por otros caminos. Es por esto que, después de meditarlo durante mucho tiempo, he decidido poner fin a mi militancia en Revolución Democrática".