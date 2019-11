Jorge Burgos: "Se puede hacer buena operación policial sin violar los derechos humanos"

El ex ministro del Interior Jorge Burgos (DC) remarcó que las policías sí pueden realizar "buenas operaciones" sin tener que violar los derechos humanos en contextos como la crisis social que se vive en Chile.

En conversación con Lo Que Queda del Día, Burgos desestimó la tesis que plantean algunas voces sobre que la violación a los DDHH termina siendo un "costo" que se debe "pagar" para controlar el orden público en situaciones como las seis semanas de manifestaciones que lleva el país.

"Yo creo que esa tesis es profundamente errónea. Se puede hacer buena operación policial sin decir 'voy a tener que pagar el costo de violar los DDHH'. Sería caer a la época de la barbarie. Yo creo que es posible hacer buena policía operativa, (pero es) compleja", sostuvo el ex titular de Interior y Seguridad Pública (2015-2016).

Sin perjuicio de ello, respecto a las críticas a las policías por "no distinguir" entre las protestas pacíficas y los hechos violentos, planteó que "en el papel en re fácil decirlo", pero que "en la calle súper difícil de cumplirlo, porque el límite es súper tenue".

Asimismo, alertó que "tampoco puede ser que las circunstancias permitan caer en la autotutela porque falló la policía, ese es otro desastre, es caer en la barbarie. Por eso hay que ayudar en esto (a calmar la situación), si no ayudamos, el destino de nuestro Estado, de nuestro país, es bien dificultoso".

En este marco, afirmó que "Carabineros ha cometido errores operativos, lo que es más grave, ha cometido violaciones a los DDHH estos días en la calle, pero también, la mayor parte de las veces, lo que ha hecho es defender a los chilenos que queremos paz".

Reproche por sistema de formación policial

Debido a la cuestionada actuación de Carabineros durante la crisis, incluso por organizaciones internacionales, en su calidad de ex ministro, Burgos reconoció que "cuando uno ha tenido cargos públicos tiene que asumir la responsabilidad de las cosas bunas, de las cosas malas", y si se debe hacer un "reproche" sobre el sistema formación de las policías, apuntó que "habrá que asumir que no se hizo una reforma profunda".

"Faltó ese diagnóstico del mundo político, de los medios de comunicación, hubo un error. Ya se demostraban falencias profundas, a partir de la detectación del fraude brutal, de malversación brutal, de graves problemas de inteligencia, por la operación investigada 'Huracán'", agregó.

"Es indispensable recordar quién están por salir de la situación"

Burgos fue uno de los ex ministros DC que esta semana firmaron una carta "En defensa de la democracia", texto en el que también criticaron duramente a las fuerzas políticas que se restaron del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, a las que acusaron de "practicar un infantilismo revolucionario".

"Es indispensable recordar quiénes están por salir de esta situación grave en que estamos, quiénes están colaborando. En la medida que no hay una voluntad para salir de la situación, incluso desde las perspectivas de los partidos más intensos en la leígitma posibilidad de cambiar estructuralmente el modelo, ellos tambien necesitan trabajar no sobre una tierra arrasada", expuso el también ex titular de Defensa.