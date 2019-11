Karla Rubilar: El Presidente no tiene ninguna responsabilidad política en violaciones a DDHH

La nueva ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar (independiente, ex RN y ex Amplitud), afirmó que el Presidente Sebastián Piñera no tiene "ninguna" responsabilidad política en las violaciones a los derechos humanos cometidas por policías y militares en el contexto del Estado de Emergencia.

Entrevistada por La Tercera, Rubilar señaló que la acusación constitucional contra el Mandatario que impulsan el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio "no tiene ningún mérito, ningún sustento" y, por lo mismo, "la inmensa mayoría del Parlamento no la apoya, no la comparte".

Consultada por si Piñera tiene alguna responsabilidad política en los crímenes de lesa humanidad denunciados por manifestantes y recogidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la ex intendenta metropolitana contestó que "ninguna".

"El Presidente, desde el día uno, dio instrucciones clarísimas de respeto irrestricto a los derechos humanos. Habló con la ex Presidenta Bachelet como alta comisionada, habló con Human Rights Watch, él pidió coordinarse con los fiscales, jueces y cortes, él pidió que el INDH entrara a todo y pudiera verlo todo. Aquí la única instrucción que hubo era respetar los derechos humanos", dijo Rubilar, y remarcó que, en este aspecto, está funcionando "el Estado de Derecho en su totalidad: el INDH ha presentado sus querellas, porque tuvo acceso a todo lo que pasó, hay observadores, están los tribunales...".

"Esto no es un tema de ahora, es una convicción. Por eso quiero decir que no hay ninguna responsabilidad política sobre quienes, puntualmente, pudieron haber cometido abusos, excesos o, finalmente, violaciones a los derechos humanos, si es que eso lo acredita la justicia. La línea del Presidente es extremadamente clara: respeto irrestricto en materia de derechos humanos", enfatizó.

"No quedó otra que sacar a los militares"

La ex autoridad metropolitana contó a La Tercera que ella misma fue parte de la decisión de sacar a los militares a la calle, dado que la fuerza tradicional de Carabineros era incapaz de enfrentar el "estremecedor" caos que se desató la noche del 18 de octubre.

"Vimos una violencia que no habíamos visto nunca en democracia. La situación fue extremadamente difícil, la decisión de decretar el estado de emergencia, de sacar a los militares a las calles fue una decisión dura, difícil. (Declarar estado de emergencia) lo comparto, lo solicité y me hago cargo. Como intendenta lo pedí, lo conversé con el ministro (Alberto) Espina, se lo planteé al Presidente, traje el listado de daños que habíamos tenido ese día viernes en la Región Metropolitana, que era algo que estremecía", reveló, asegurando que no se arrepiente de su obrar.

La policía no pudo controlar los hechos de violencia, decir lo contrario sería "negar la realidad", señaló Rubilar. (Foto: ATON)

"Fue una decisión necesaria, que nos habría encantado no tener que tomar (...) Tratamos de restablecer el orden sin sacar a los militares y no pudimos. Por eso los sacamos, no nos quedó otra. La decisión de sacar a los militares, de decretar estado de emergencia, fue porque nuestras fuerzas policiales, frente a uno de los eventos más violentos que nadie soñó que podía tener nuestro país, no pudieron controlarlo. Y esa es la verdad, el resto sería acomodarlo y negar la realidad", enfatizó.

"Tenemos que haber hecho algo mal"

La flamante titular de la Segegob relató además que tiene su propia "tesis" de las causas del estallido social y la falla de las autoridades del Estado. En ello, admite errores de la propia administración Piñera.

"Todos los gobiernos -no solo éste- no fuimos capaces de ver a las personas de una forma integral... Cada uno de los ministerios actuaba de forma muy sectorial y no nos dimos cuenta de que quien estaba en la lista de espera también era quien no encontraba trabajo, también era el que pasaba dos horas y media arriba del bus, y no lo vimos porque no vimos que la misma persona tenía esos mismos problemas", reconoció.

Lo mismo vale para la actual administración: "Tenemos que haber hecho algo mal -hay que ser honestos, para que se desencadenara (la crisis) en este Gobierno. Eso es parte de lo que vamos a tener que analizar".

"Esto es súper duro, ningún Gobierno hubiese querido vivirlo, pero creo que también tenemos esa prueba, tenemos la oportunidad de cambiar y pensar el Chile de los próximos 30 años. Eso tenemos que valorarlo", sentenció la ex diputada.