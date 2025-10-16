Manifestantes se colgaron en puente sobre nivel y generan caos vial en sector de Rotonda Grecia

Un grupo de manifestantes se colgó desde el puente sobre nivel ubicado en la rotonda Grecia, causando gran congestión en el lugar.
Según detalló Transporte Informa, hay restricción de pistas en Avenida Grecia al poniente donde trabaja el GOPE y Bomberos.
La peligrosa manifestación es realizada por miembros del comité habitacional de Peñalolén, quienes protestan por la demora de entrega de viviendas por parte del Minvu.
📍indignación de usuario del transporte público por protesta en rotonda Grecia: "Quieren todas las cosas gratis...alegan por las puras". pic.twitter.com/BaacSJu4pO— Pablo Lira R. (@pablolirar) October 16, 2025
ATENCIÓN (07:59). Restricción de pistas en Av. Grecia al poniente, altura Rotonda Grecia debido a grupo de personas que bloquea la vía. Hay personas en el paso nivel por lo GOPE de Carabineros trabajará en el lugar. Toda la rotonda con congestión. Opte alternativa #Peñalolén pic.twitter.com/Qh05WoUvEW— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 16, 2025