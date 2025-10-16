Síguenos:
Tópicos: País | Manifestaciones

Manifestantes se colgaron en puente sobre nivel y generan caos vial en sector de Rotonda Grecia

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Un grupo de manifestantes se colgó desde el puente sobre nivel ubicado en la rotonda Grecia, causando gran congestión en el lugar.

Según detalló Transporte Informa, hay restricción de pistas en Avenida Grecia al poniente donde trabaja el GOPE y Bomberos.

La peligrosa manifestación es realizada por miembros del comité habitacional de Peñalolén, quienes protestan por la demora de entrega de viviendas por parte del Minvu. 

