Manuel Canales y el estallido: La clase dirigente no tiene proyecto de sociedad

El sociólogo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile Manuel Canales reflexionó en torno al cuarto aniversacion del estallido social del 18 de octubre del 2019, y señaló que actualmente la clase dirigente "no tiene proyecto de sociedad" con una mirada de futuro a partir de las movilizaciones de ese entonces.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el académico criticó que "no he escuchado ni una palabra de futuro en las clases dirigentes. Vuelven a antiguos fantasmas, pero ¿dónde está la propuesta de respuesta a lo que entendieron? Yo creo que la clase dirigente entendió lo que les plantearon en octubre. Otra cosa es que ahora ya no quieran saber que lo entendieron".

Las condiciones que permiten que llegara un estallido social a nuestro país están marcadas por la desigualdad, el abuso, las pensiones, los derechos sociales. Aparte de las consecuencias, de la destrucción y los efectos negativos. Esa desconexión entre la élite política y el mundo social, ¿tuvo esta expresión y se justifica en la retrospectiva que podemos hacer ahora?

El tipo de desigualdad chilena fundada en nacimiento, amplificada por el neoliberalismo, no porque el neoliberalismo la cree ni la aumente, sino porque le da toda la forma pura y dura. Es decir, el que es de este lado tiene isapre, el que es de este lado tiene Fonasa, el que es de este lado tiene colegios particulares, los otros a esos juegos entre subvencionados y municipales, todos se parten en dos. La ciudad se partió en dos, y no en parte simétrica. Entonces, efectivamente, eso es lo que explota en octubre. Y no es un día, no es un estallido del 18, no es una fecha que uno fije en el calendario. Esto es en la historia social de Chile. Un periodo más largo, y viene con historia de antes, y seguimos en su historia hasta ahora.