Mariano Puga: Necesitamos mirar para el lado, tender la mano, organizarnos y luchar juntos

El sacerdote Mariano Puga analizó el momento que vive el país y los hechos ocurridos durante dos últimas semanas, en las que ve un despertar de la somnolencia de años.

Tras participar en un acto cultural en la Villa Francia, el sacerdote señaló a Cooperativa que "estamos saliendo a manifestarnos, pero estamos recién recuperándonos de la somnolencia que vivimos por años (...) 'Chile la alegría ya viene': no vino y no ha venido todavía".

"Ahora es una ocasión nueva en que millones de chilenos decimos basta por motivos muy distintos (a dictadura). Es el momento en que de nuevo es posible utilizar la palabra sueño", aseveró Puga.

El ex párroco de La Legua enfatizó en que es necesario que nos "juntemos para creer en que los seres humanos somos y seguimos siendo capaces de hacer maravillas, de crear belleza, de producir fraternidad, de construir justicia y no sociedad de explotadores y explotados, no sociedad de racistas, no sociedad de excluyentes y excluidos, no iglesias que se cierran en sus templos".

"Olvidémonos un poco de nosotros mismos y miremos para el lado (...) Neceistamos mirar para el lado, tender la mano, organizarnos y luchar juntos", cerró Puga, reconocido por su labor junto a José Aldunate en pos de los Derechos Humanos.