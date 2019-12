Matías Walker deploró lista negra de Camila Vallejo: "Es propia del fascismo"

Siguen las recriminaciones al interior de la oposición luego del fracaso -el jueves en la Cámara de Diputados- de la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

Uno de los impasses más notorios durante las últimas horas fue la publicación, con tono de denuncia pública, que hizo en redes sociales Camila Vallejo respecto de sus colegas de centroizquierda que votaron a favor de la "cuestión previa" invocada por la defensa del Mandatario, evitando que se llegara a discutir el fondo del libelo.

"Estos parlamentarios se cuadraron con #ChileVamos para aprobar la Cuestión Previa y respaldar la impunidad de un Presidente q tiene sus manos manchadas con sangre", acusó Vallejo.

Estos parlamentarios se cuadraron con #ChileVamos para aprobar la Cuestión Previa y respaldar la impunidad de un Presidente q tiene sus manos manchadas con sangre. Nuevamente la élite política demuestra q no ve lo q pasa en Chile #PiñeraCulpable pic.twitter.com/4tnwTn0UfJ

La publicación causó controversia y fue respondida ayer mismo, en Twitter, por el diputado DC Matías Walker, quien enrostró a su par comunista el trabajo conjunto que han desarrollado respecto al proyecto que rebaja la jornada laboral a 40 horas semanales.

La misma elite de la que formas parte y a quienes les pides apoyo para las 40 horas, pero que no dudas en funar cuando discrepan de ti, en una muestra de fascismo. Me reafirma opción de no haber acompañado al PC en su intento de destituir a un presidente elegido democráticamente. https://t.co/FHup6MIRot