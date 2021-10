13:36 - | "Yo no tengo nada que celebrar hoy día, creo que fue un error lleno de simbolismo absurdo en mi opinión", planteó Cantuarias

13:36 - | La convencional Rocío Cantuarias (Vamos por Chile) indicó que "creo que no tenemos nada que celebrar este 18 de octubre y nos parece una impertinencia que se haya apurado a la Convención Constitucional, especialmente la presidenta Loncon y el vicepresidente Bassa, de querer comenzar hoy día el contenido de fondo, poniendo en riesgo no solamente a los carabineros que están en el ex Congreso Nacional, sino que también a los funcionarios y a los convencionales".