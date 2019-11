Miedo e impotencia: Así vivieron pasajeros y trabajadores el saqueo a un hotel de La Serena

Este martes se vio una de las imágenes más violentas desde que comenzaron las movilizaciones en la ciudad de La Serena.

Uno de los íconos del turismo en la capital de la Región de Coquimbo, el Hotel Costa Real, se vio afectado por saqueos, destrozos y un incendio en el segundo piso provocado por encapuchados que ingresaron al establecimiento.

Cooperativa Regiones conversó con una de las pasajeras que prefirió no dar a conocer su nombre, quien estaba en una habitación del segundo piso y había llegado al hotel el mismo día martes por motivos laborales.

"Estaba en mi pieza trabajando. Vi la manifestación afuera. Miré por la ventana. Cuando vi que se estaban quedando en el sector, me alejé y justo comenzaron a apedrear la ventana. Tomé como pude mis cosas, me tiré al suelo y salí al pasillo donde había más pasajeros. Acordamos quedarnos en una habitación para no estar solos", señaló.

Al momento del ingreso de los encapuchados al Hotel Costa Real, en el establecimiento había 15 pasajeros y 20 trabajadores. Uno de ellos es Carlos Carvajal, quien ha estado a cargo del bar El Faro los últimos 21 años.

"Es una impotencia tan grande que siente uno de no poder hacer nada. No soy quién para decir qué se debe hacer, no está en mis manos. Sí la impotencia de no poder hacer nada. Imagínese que le hagan tira su fuente de trabajo", dijo el empleado.

Acá puedes ver cómo quedó el Bar El Faro y parte del primer piso del Hotel Costa Real luego que fuera saqueado por vándalos que ingresaron a las dependencias de este céntrico establecimiento de #LaSerena @Cooperativa #TuCooperativa pic.twitter.com/Cd4x1vqCaJ — Kike Mursell (@emursell) November 27, 2019

El ataque al Hotel Costa Real generó diversas reacciones entre los habitantes de La Serena. Muchos apuntan a que los saqueos no representan las reivindicaciones sociales, sin embargo, hay otras miradas más duras al respecto.

"Es lamentable que ocurran estos tipos de hechos en La Serena. Le doy por seguro que esto no son las manifestaciones multitudinarias que han ocurrido en la ciudad y no tienen nada que ver con las reivindicaciones de la gente. Esto es delincuencia", dijo un vecino. Mientras que otro indicó que "lamentable lo que está sucediendo. Es terrible. Desafortunadamente para muchos soy de la línea dura: atacar con todo. No queda otra".

Este martes fueron detenidas 43 personas en La Serena, con lo que llega a 900 el número de arrestos desde que iniciaron las manifestaciones sociales en la Región de Coquimbo hace ya 39 días.