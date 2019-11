Mineduc descartó cierre anticipado del año escolar en la Región de Antofagasta

Hasta Santiago llegaron los alcaldes de Antofagasta, Calama y Tocopilla, donde sostuvieron una extensa reunión con el subsecretario de Educación, Rafael Figueroa, a quien le solicitaron la suspensión de clases por el mes noviembre, el cierre del año escolar y el pago de las subvenciones.

El Mineduc, sin embargo, descartó la culminación del año lectivo antes de lo programado. "El cierre del año escolar no es una alternativa y los esfuerzos deben estar en terminar el año en la fecha en que estaba prevista", afirmó el subsecretario.

"Yo he escuchado las solicitudes que han hecho las comunidades y me he comprometido a analizarlas" agregó la autoridad.

Figueroa agregó "la violencia que se ha instalado, obviamente, perjudica el buen funcionamiento de los establecimientos educacionales y es por eso que, desde el ministerio hemos dado señales claras de máxima flexibilidad posible para que en estas circunstancias los establecimientos puedan operar y poder así terminar con el año académico".

La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo señaló que "esta (la solicitud de cierre anticipado del año escolar) fue una decisión muy responsable, que la tomamos en conjunto en cada una de nuestras comunas con las comunidades educativas porque hoy no están las condiciones para garantizar seguridad desde los domicilios a las unidades educativas, ni dentro de estas".

El alcalde de Calama Daniel Agusto coincidió con Rojo y se refirió a otro de los puntos planteados al Subsecretario, la Subvención: “para que la gente sepa, es el financiamiento más importante y principal con el cual podemos llevar a cabo todos los sistemas educativos, pago a los profesores y todo lo que tiene que ver con una serie de gastos de educación”, explicó.

Finalmente el alcalde de Tocopilla Luis Moyano, dijo “toda la segunda región, incluyendo Mejillones, está pidiendo el cierre anticipado del año escolar por un tema de seguridad, pero también hay propuestas como no dejar de lado a los niños, reforzar los contenidos en marzo y abril del próximo año, creo que hay que considerar todas las variantes”.

En la reunión con el Subsecretario participaron los alcaldes, asesores, apoderados, profesores, directivos, asistentes y técnicos de las comunas de Antofagasta, Calama y Tocopilla.