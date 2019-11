Ministra Rubilar critica a alcalde Sharp por presentar recurso contra Carabineros

La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, criticó este jueves al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (Frente Amplio) por pedir mayor resguardo en la ciudad a la vez que el Municipio presentó un recurso en contra del actuar de Carabineros.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso del Municipio y prohibió el uso de sustancias químicas tóxicas en las manifestaciones pacíficas. El tribunal de alzada además ratificó la prohibición total de usar balines.

Además hoy el alcalde Sharp llevó una cara a La Moneda para pedir mayor resguardo policial en la comuna, una de las más afectadas por saqueos e incendios.

Para Rubilar, "me parece que no calza que el alcalde Sharp vaya a La Moneda a pedir más orden público y seguridad para proteger a los comerciante y al mismo tiempo presente recursos para que Carabineros no puedan accionar para protegerlos".

"No me calza, y no sé si a los vecinos de Valparaíso les calce", remarcó.

La ministra afirmó que "nosotros felices como Gobierno de ayudar a todos y a cada uno de los municipios, no importa el color político, pero hoy, para ayudar a los pequeños comerciantes que han sido víctima del vandalismo, hay que condenar la violencia, hay que entregar herramientas para atrapar, sancionar a estos delincuentes".

Por su parte, el alcalde de Valparaíso denunció un abandono por parte del Estado, demandando una estrategia policial, que - según señaló - no va en reprimir a los manifestantes, sino que en perseguir a los saqueadores.

"Las policía tiene todas las facultades que la Constitución le otorga para poder actuar. El recurso (de protección) hace referencia a los manifestantes no al saqueador, son dos supuestos completamente distintos, otra cosa es que para algunos sectores de Gobierno piense que todas las personas que se manifiestan son delincuentes", puntualizó Sharp.

El alcalde de Valparaíso aseguró que la gran mayoría de los manifestantes "están demandando aquello que consideramos que es justo", señalando que "queremos protegerlos a ellos, no queremos impunidad en incendios y saqueos.