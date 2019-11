Ministro de Hacienda: No es posible subir en 50% las pensiones básicas "de una"

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, descartó en Cooperativa la posibilidad de aumentar en un 50 por ciento las pensiones básicas solidarias en un corto plazo, ya que no existen las condiciones económicas favorables para esta decisión.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Briones planteó que "hay que ser muy enfático, el Presidente lo fue ayer y yo también lo he sido. No es posible subir las pensiones básicas y el aporte previsional solidario básico en 50 por ciento de una, eso no se puede".

"No hay dinero, quiero ser responsable y muy claro en decirlo. Eso significa mil millones de dólares que Chile no tiene (...) no estamos en condiciones de poder acceder a eso", recalcó.

El ministro aseveró que "lo que ha dicho el Presidente y que yo también como ministro de Hacienda he señalado es que llegar a un aumento de 50 por ciento es una aspiración súper relevante y que nosotros compartimos, y como es tan relevante, hay que ponerla a la vista y definir una hoja de ruta creíble, que nos permita con gradualidad y en pocos años llegar a ella".

"Dada la importancia y la exigencia, creo que la respuesta acá sería entregar todo lo que no tenemos, porque lo único que se logra con esto es el objetivo de subir al 50 por ciento, que es lo que todos los chilenos nos reclaman, no sea alcanzable, no sea sostenible", insistió.