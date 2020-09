Ministro Pérez y paro de camioneros: "No se justificaba la Ley de Seguridad del Estado, no hubo violencia"

El ministro del Interior, Víctor Pérez, defendió la actuación del Gobierno frente al paro de los camioneros, que se extendió por siete días hasta ayer, y aseguró que no se justificaba aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, pese a distintos cortes de ruta y al desabastecimiento de combustible y algunos alimentos alertado en distintos sectores, principalmente de la zona sur, producto de la paralización.

Al inicio el paro "era absolutamente pacífico y los dirigentes se comprometieron a que así fuera", no obstante, con el paso de los días "fue mutando sin dudas a generar más incomodidades y dificultades en los ciudadanos, y empezó la incertidumbre del desabastecimiento que no se produjo", aseguró en El Diario de Cooperativa.

"Tomamos todas las medidas para que se resolviera, y a medida que iba complejizándose dijimos con toda claridad que íbamos a tomar todas las medidas; de hecho, teníamos las acciones judiciales preparadas", agregó.

Apuntó que el Gobierno vio que en el movimiento -encabezado por la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre (CNTC)- algunos manifestantes "iban avanzando a temas absolutamente inaceptables, y el sábado en la noche le dijimos a Carabineros que tenían que levar adelante todo lo que son las multas, los partes y las denuncias y antecedentes para presentar acciones legales, y vamos a presentarlas a medida de que las investigaciones nos entreguen los nombres de los responsables; hay algunos identificados".

En ese marco, descartó que el Ejecutivo haya afrontado esta paralización con "manga ancha" y rechazó las críticas que acusaron un trato desigual en comparación a otras manifestaciones, como las del estallido social; incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos pidió a La Moneda aclarar los criterios con que enfrenta distintas protestas, haciendo un paralelo entre la actuación de la fuerza pública respecto a las movilizaciones pro mapuche y esta de los camioneros.

"Hay que tener presente que ellos (los camioneros) hicieron una manifestación para mantener el Estado de derecho, porque ellos están siendo víctimas de violencia, de quema de camiones, y eso es irrebatible", sostuvo Pérez.

"No diría que hubo un trato diferencial", afirmó también, agregando que en el paro de la CNTC "no hubo nadie quemado, no hubo actos de violencia, solo un accidente fatal por una imprudencia de un manifestante, y en términos generales se mantuvo la tranquilidad, y no justificaba la Ley de Seguridad Interior del Estado, la seguridad del Estado no estuvo en riesgo".

Esto último pese a que el propio titular de Interior no desestimó recurrir a dicha ley a comienzos de semana: "Vamos a tomar todas las medidas para evitar el desabastecimiento y los bloqueos de carreteras", advirtió el lunes.

Sin embargo, y aunque ayer trascendía que el Gobierno tenía redactadas las querellas para presentarlas en caso de que la CNTC no bajara el paro, no se invocó la Ley de Seguridad del Estado; ante ello, la oposición confirmó una acusación constitucional contra el ministro del Interior luego de que éste no cumpliera el ultimátum que le había dado la DC para que concretara las acciones judiciales.

"Me voy a someter a las reglas del juego democrático y demostraré que no hubo doble estándar ni simpatía, y se actuó de acuerdo con la ley. La aplicación de una legislación tan estrica como la Ley de Seguridad del estado requiere ciertos componentes y condicionantes que no se dieron", precisó Pérez.