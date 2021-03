Narváez: Si estuviera en La Moneda, le pediría la renuncia al comandante en jefe del Ejército

La precandidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, condenó este domingo la violencia desatada al término de la jornada de protestas del viernes en el centro de Santiago, pero pidió la renuncia del comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, calificando de "grave" el comunicado que emitió la institución castrense tras la quema de la estatua al general Manuel Baquedano.

En medio de los disturbios, un grupo de vándalos incendió el monumento que homenajea al veterano de la Guerra del Pacífico y latifundista y que se alza en medio de la rotonda que lleva su apellido.

Cerca de las 21:00 horas, un carro lanzaaguas de Carabineros apagó el fuego mientras el tránsito permanecía interrumpido por la acción de barricadas incendiarias en calles aledañas, mientras que en otros puntos se intentaron saquear comercios.

Tras el acto vandálico, el Ejército tildó de "cobardes desadaptados" y "antichilenos" a los sujetos que incendiaron la escultura ecuestre.

"Condeno absolutamente el hecho de violencia manifestado en ese momento. Pero condeno todas las violencias", afirmó Narváez en entrevista con el programa Estado Nacional de Televisión Nacional.

"Me parece completamente fuera de lugar lo que ha hecho el Ejército de Chile. En el estado de situación en el que el país está todos tenemos que colaborar en construir una cultura de la no violencia y una cultura de la paz, pero sobre todo, creo yo, las instituciones del Estado. Y, por tanto, lo que ha hecho el Ejército de Chile va absolutamente en contra de ese espíritu, además utilizando un lenguaje que nos retrotrae a los peores momentos de nuestra historia como país. No creo que sea el lenguaje que deba usar una institución del Estado, ni tratar así a los chilenos y chilenas", sostuvo la aspirante PS a La Moneda.

Según la ex vocera del segundo gobierno de Michelle Bachelet, en el Ejército "efectivamente han sido deliberantes, como no deben serlo de acuerdo a nuestro orden jurídico, y, por lo tanto, considero que el Gobierno tiene que claramente tomar acción sobre esto".

Consultada de si solicitaría la renuncia al general Martínez, dijo que "si yo estuviera en La Moneda, por supuesto que sí".

"El Gobierno en esto actúa de manera tan pasiva. No hace acciones que sean mínimos gestos de condenar este tipo de lenguaje. Yo creo que es grave lo que ha hecho el Ejército de Chile, realmente grave", agregó.

El país vive desde finales de 2019 movilizaciones continuas con reflujos que se ven casi todas las semanas, dejando en su etapa más grave a decenas de muertos, cientos de personas con trauma ocular producto de acciones de agentes del Estado y miles de heridos.

Más temprano este domingo, Narváez se reunió con quienes compondrá su equipo programático, como el economista Daniel Hojman (coordinador), el ex ministro de Energía Máximo Pacheco, el senador PS Carlos Montes y el arquitecto Alejandro Aravena, entre otros.

"Planteamos con decisión un proyecto político amplio donde confluyen quienes creemos en ir construyendo el nuevo pacto político y social que la ciudadanía demanda para Chile. Nuestro proyecto es colectivo y busca impulsar las transformaciones económicas, políticas y culturales que nos permitan vivir en una comunidad de mujeres y hombres iguales en dignidad", declaró la carta PS en la actividad.