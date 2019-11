Nueva Constitución: Ministro Ward aclaró que el mecanismo no está definido

El ministro de la Segpres, Felipe Ward, aseguró que hasta el momento no existe claridad en relación al mecanismo que se utilizará para avanzar en la nueva Constitución y pidió tiempo para el ingreso de indicaciones al Congreso.

En la sesión de la Comisión de Constitución realizada este lunes, Ward sostuvo que espera que "sea un debate para avanzar eventualmente hacia una nueva Constitución. Esto por supuesto que marca un avance y una diferencia con lo que se había expresado hace algunos días en esta comisión y quiero ratificar que esa es la decisión del Gobierno".

"Implica hacer algo distinto a lo que se había anunciado hace algunos días, implica un gesto a la comprensión de lo que está ocurriendo a nivel nacional, implica un llamado a la generosidad política que creo que todos debemos tener, implica un llamado también a acercar posiciones", recalcó.

Los parlamentarios de oposición presentes en la instancia, como Leonardo Soto (PS), Marcelo Díaz (PS) y Hugo Gutiérrez (PC), se mostraron en contra de un congreso constituyente y recalcaron que apoyan una asamblea constituyente como mecanismo.

El diputado del Frente Amplio Gabriel Boric (CS) planteó que "si estamos de acuerdo en que necesitamos una nueva Constitución, tenemos que llegar a un acuerdo respecto del mecanismo. Como no podemos llegar a un acuerdo del mecanismo, porque al parecer queremos cosas demasiado diferentes, algunos quieren que se redacte en el Congreso con los mismos parlamentarios y otros queremos que haya una instancia elegida únicamente para ese fin, que el pueblo decida".

"Ministro, ¿sabe cuál es el problema? Que se les acaba el tiempo y que si no toman una decisión como gobierno rápido respecto de cómo se le va a dar una apertura política que implique una solución a esta crisis, la crisis va a seguir profundizándose", insistió el legislador por Magallanes.

UDI: No hay respaldo para otros mecanismos

La UDI aseguró que apoya el congreso constituyente para el proceso de una nueva Constitución, como lo anunció en la víspera el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, pero no hay respaldo para otros mecanismos, como una convención constituyente o una asamblea constituyente.

El jefe de bancada de la UDI, el diputado Javier Macaya, planteó que el Parlamento es donde se deben escuchar las demandas de los chilenos: "El Congreso es un lugar donde obviamente tenemos la necesidad de escuchar lo que está planteando Chile y escuchar no solamente con la agenda mía o con la agenda de quienes están planteando solamente una asamblea constituyente o con millones de consignas que hemos escuchado estos días".

"Por eso tenemos la obligación de escuchar, y esa obligación de escuchar hay una invitación muy importante que la han hecho alcaldes de todo Chile, las personas de la clase política más cercana a toda la ciudadanía, pero declarar per se que el Congreso estaría interdicto significaría que todas las leyes que hemos aprobado, toda la agenda social que tenemos que ser capaces de sacar adelante también sería ilegítima, es una contradicción vital", añadió

Postura de los expertos

El abogado constitucionalista Patricio Zapata (DC) entregó en El Primer Café su postura para la realización de un congreso constituyente, indicando que "nuestras parlamentarias y parlamentarios, hay algunos de ellos que yo creo que representan mucho. Hoy día escuchábamos a Manuel José Ossandón, no comparto sus ideas, pero ¿hay alguien que cree que puede ir a Puente Alto o Pirque y ganarle una elección a Manuel José Ossandón?".

"Tenemos en el Parlamento a gente que representa, pero yo creo que vamos a tener que suplementar esa legitimidad con nuevos convencionales. Yo me he convencido que tenemos que tener una elección, de aquí a un año, para que le agreguemos al equipo que va a hacer este proyecto otras 30, 50 ó 60 ciudadanos que no quieren ser diputados, que no quieren ser senadores, personas que no tienen una vocación política definitiva", añadió.

Por su parte, el analista Claudio Fuentes planteó que "el tema es el conflicto de interés que se genera, es decir, si tu tienes legisladores actuales escribiendo las normas del juego, las reglas del juego, incluso las reglas del juego de ellos mismos, eso genera un conflicto de interés".

"Tu vas a estar escribiendo las reglas que después te van a regular a ti mismo. La diferencia con una asamblea constituyente es que en la asamblea constituyente tu eliges representantes, sería como un cuerpo similar al Congreso, pero ellos solo pueden escribir la Constitución y después se disuelven", dijo.