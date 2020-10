Oposición se prepara para reactivar la acusación constitucional contra Víctor Pérez

La oposición se prepara para reactivar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, luego de la última jornada de manifestaciones en donde un manifestante fue empujado por un carabinero desde la baranda del puente Pío Nono al lecho del Río Mapocho.

La versión de Carabineros es que el menor perdió el equilibrio luego de que el funcionario intentara detenerlo.

El diputado Gabriel Ascencio (DC) aseguró que hubo un homicidio frustrado, por lo que es imperante reactivar la el recurso constitucional contra el ministro: "Hay que hacer efectivas las responsabilidades políticas de los funcionarios de Gobierno".

"Lo que tenemos es la posibilidad de presentar la acusación constitucional en contra del ministro del Interior -afirmó- esa acusación constitucional que estaba 'stand by' por la presentación de la otra acusación contra Mañalich, tiene que, necesariamente, reactivarse ahora".

El parlamentario agregó que "la acusación constitucional va a quedar redactada, definitivamente, este fin de semana y los primeros días de la próxima semana tiene que ser presentada en la Cámara de Diputados".

"Ese acto criminal, horroroso, dramático, ese que conmueve no solo a nosotros, conmueve al mundo, nos deja sin otro espacio que no sea la presentación de la acusación constitucional contra el ministro del Interior", expresó.

El ministro "optó por defender a Carabineros"

El diputado Giorgio Jackson (RD) acusó que Pérez "optó por defender a la institución de Carabineros por cerrarse detrás de ellos y por no presentar una querella a diferencia de lo que hiciese el mismo Gobierno cerca de un año atrás cuando se querelló cuando lanzaron una moto al Río Mapocho, agrava la situación del ministro Víctor Pérez".

Asimismo, el diputado Tomás Hirsch (ex Partido Humanista) dijo que "el ministro del Interior, literalmente, no hace nada, se peina. La verdad es que es muy chocante la primera reacción que le hemos escuchado".

Señaló que "estamos conversando con los distintos parlamentarios y parlamentarias, coordinándonos, trabajando con nuestros equipos jurídicos y legislativos, y esperamos en muy pocos días tener ya lista la acusación constitucional".

"Es la única medida coherente que podemos actuar en este momento, acusar al ministro del Interior por los gravísimos hechos que hemos visto durante estos días", concluyó.

Por su parte, el director del INDH, Sergio Micco, relató que acudió al recinto en el cual se encuentra el menor afectado, y anunció una querella por los delitos de homicidio frustrado y omisión de socorro, además, de solicitar la refundación de Carabineros

🔴 Director INDH, Sergio Micco, anuncia querella por los delitos de homicidio frustrado y omisión de socorro. Además, hace un llamado a dejar de dilatar la profunda reforma que Carabineros necesita. pic.twitter.com/7cZbPAbVCe — INDH Chile (@inddhh) October 3, 2020

Pérez "debe renunciar", emplazó la diputada Vallejo

El diputada Camila Vallejo (PC) anunció en redes sociales la presentación de una querella por homicidio frustrado, a la vez que se alineó con la acusación constitucional contra el titular del Interior.

"Hemos conversado y estamos hoy ya trabajando en la acusación constitucional como oposición completa contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, el ministro del Interior debe renunciar", dijo.

Asimismo aseguró que en su sector están "evaluando acciones también respecto al intendente Guevara".

Unidad contra la IMPUNIDAD! Ya está presentada querella por homicidio frustrado. La #AcusacionConstitucionalVíctorPerez va! y la empujaremos como oposición, lo mismo con el rechazo al presupuesto de carabineros mientras no haya un cambio real en la institución. #fueraRozasyPerez pic.twitter.com/ljFZZ0nhwP — Camila Vallejo Dowling #APRUEBO (@camila_vallejo) October 3, 2020

Destitución de Rozas y rechazar el presupuesto 2021 de Carabineros

El diputado Diego Ibáñez (CS) sostuvo que "desde el Frente Amplio condenamos absolutamente la violencia ejercida por Carabineros, y exigimos inmediatamente la renuncia del ministro Víctor Pérez y la destitución inmediata del general director de Carabineros, Mario Rozas".

En tanto, la diputada Emilia Nuyado (PS) planteó que "mientras el Gobierno no nombre un interventor, no anuncie un cambio profundo en Carabineros o una refundación de esa policía, yo no estoy dispuesta a aprobar su presupuesto para el próximo año".

Las responsabilidades políticas

Por su parte, el senador Felipe Harboe (PPD) exigió "acciones judiciales de responsabilidad política".

"Este es un hecho gravísimo, es evidentemente una acción criminal, pero también revela la falta de protocolos para enfrentar situaciones límites. Esto, amerita, evidentemente, acciones judiciales de responsabilidad política", sostuvo Harboe.

"Estamos a la espera de que el Presidente de la República tome medidas porque este es un problema estructural, no solamente de un carabinero", agregó.

"Un hecho individual no puede enlodar a la institución"

Desde el oficialismo le bajaron el perfil al hecho, asegurando que se trató de un hecho individual y respaldando el uso de la "fuerza legítima".

La timonel de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe, acusó intenciones de "aprovechamiento político". Llamó a la "izquierda" a esperar los resultados de la investigación "antes de condenar mediáticamente procedimiento de Carabineros".

Antes de condenar mediáticamente procedimiento de Carabineros y exigir responsabilidades políticas, la izquierda debe esperar los resultados de la investigación y que sea el Ministerio Público y tribunales los que determinen qué ocurrió. El resto es aprovechamiento político. — J Van Rysselberghe (@jvanbiobio) October 3, 2020

"¿Puede Carabineros y la PDI usar la fuerza legítima? A nuestro juicio sí. Hay peligro de que aquellas personas que están intentando quemar el Metro, rompiendo una luminaria o destruyendo una plaza caigan, tropiecen o salgan heridos, evidentemente, que también", sostuvo el diputado Jorge Alessandri (UDI).

"Pero si esta discusión va a ser la oposición pidiendo la salida del general director que no soluciona en nada el problema de fondo, no vamos a llegar a ninguna parte", añadió el parlamentario gremialista.

En tanto, el parlamentario Sebastián Torrealba (RN) señaló: "Un hecho individual no puede enlodar a una institución completa, pero esto debe investigarse con rapidez para que finalmente podamos esclarecer la verdad de lo sucedido que, evidentemente, es lamentable", a la vez que instó a "no mal utilizar las instituciones del Estado para rentabilizar políticamente una situación compleja que debe ser esclaridad".