Oposición tras reunión con el Gobierno: Sin nueva Constitución el diálogo es inconducente

Los partidos de oposición lamentaron que el Gobierno "no haya dicho nada claro" sobre iniciar el trabajo para confeccionar una nueva Constitución, frente a lo cual advierten que sin este punto "el diálogo será inconducente".

Tras la reunión en La Moneda con los ministros de Interior, Gonzalo Blumel; de Hacienda, Ignacio Briones; y del Trabajo, María José Zaldívar, los dirigentes de la oposición insistieron en la necesidad de una nueva Carta Magna.

Esto considerando que el propio Presidente Sebastián Piñera admitió que no se cerraba a un cambio constitucional, aunque enfatizaba que ello no era prioridad.

Blumel expuso que "nosotros creemos que el diálogo es el camino principal y más importante que tenemos para encauzar, a través de nuestras instituciones políticas y sociales, los mecanismos que permitan ir superando esta crisis".

"Creemos que llegó el tiempo de la política, pero de la buena política, de la que dialoga, conversa y construir acuerdos para poder avanzar en los temas que más le importan a la gente. El objetivo principal de esta reunión es ir generando los mecanismos para tener marcos de entendimiento en torno a las principales prioridades de los chilenos", sostuvo.

El timonel PPD, Heraldo Muñoz, sostuvo que "es absolutamente fundamental escuchar del Gobierno, del Ejecutivo, una palabra clara respecto de una nueva Constitución, como lo ha dicho la Corte Suprema que ha dicho que es necesario una nueva Constitución, y tenemos que abrirnos a una Asamblea Constituyente, a un plebiscito, para que la gente decida".

El ex ministro se refiere a las declaraciones del vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, quien aseguró en Cooperativa que "con la petición ciudadana que existe, es bueno iniciar un proceso de nueva Constitución".

"Si no están esos temas sobre la mesa, este diálogo que estamos haciendo será inconducente (...) si no vemos señales claras, este diálogo habrá sido insuficiente, inconducente", aseveró Muñoz, esperando que "esto cambie" con cambios fundamentales: "Apelo al Gobierno, que dice reconocer que el país ha cambiado, pero en sus primeras palñabras no está demostrando con hechos que es así, no veo señales claras todavía".

Elizalde: Gobierno no dimensiona lo que está aconteciendo en el país

A su vez, el timonel socialista, Álvaro Elizalde, sostuvo que "el Gobierno no dimensiona lo que está aconteciendo en el país y todavía no toma conciencia del enorme malestar ciudadano que se ha expresado en las calles".

Criticó que las respuestas del Ejecutivo "no son adecuadas para una crisis de esta entidad, le hemos planteado al Gobierno propuestas específicas: 19 en materia social. Creemos que junto con detener la agenda pro abuso que ha impulsado el Gobierno, es necesario impulsar una agenda antiabuso".

"Le hemos planteado al Gobierno la importancia de escuchar a la ciudadanía y, por tanto, reemplazar esta Constitución, que es una camisa de fuerza para los cambios que los chilenos demandan, por una verdaderamente democrática nacida en democracia; por eso hemos insistido en la propuesta del plebiscito", aseveró.

Tras la reunión, su par de la DC, Fuad Chahín, lamentó que "estamos muy lejos en materia de cambio constitucional (...) la etapa final, sin duda, es que tengamos una Constitución que nos represente a todos, una Constitución que realmente sea el consenso político, económico y social del Chile que queremos para el siglo XXI".

RD: Si Ejecutivo no se abre a nueva Constitución, las manifestaciones van a continuar

La timonel de Revolución Democrática, Catalina Pérez, recalcó que "la única manera de escuchar a la ciudadanía y a los movimientos sociales es abriéndose a un proceso constituyente, hoy la manera de solucionar los abusos que existen en nuestro país es mediante una nueva constitución".

"Mientras el Gobierno no se abra a esa posibilidad, las manifestaciones pacíficas en la calle van a continuar", dijo la diputada, apuntando que "las ideas que llevaron a este Gobierno al poder fracasaron, y cuando tus ideas fracasan tienes la obligación y el deber de gobernar con las ideas de las grandes mayorías en la calle".

"Nosotros no vinimos a negociar con el Gobierno, vinimos a plantear nuestras propuestas, que ya se las habíamos hecho llegar. Pero es iluso pensar que una reunión entre partidos políticos con el Gobierno va a solucionar el problema de fondo. A quien hay que escuchar es a la ciudadanía y a los movimientos sociales, y eso también se lo hicimos ver al Gobierno".

Finalmente, el timonel radical, Carlos Maldonado, aseveró que "el Presidente de la República tiene que ser capaz de decir que entendió que Chile quiere una nueva Constitución, un proceso constituyente que nos acoja a todos, no de un sector sobre otro".

El Partido Comunista y el Partido Humanista fueron parte de las colectividades que se restaron de la reunión de este jueves.

Diputado Mulet: Si Gobierno no entiende, vamos a tener que irnos todos

En este marco, diputado regionalista verde Jaime Mulet aseguró que el poder lo tiene la gente: "Es frustrante; yo creo que el Gobierno todavía está bailando con la música de 15, 20 días atrás y cree que puede solucionar esta crisis tan profunda con un diálogo con los partidos".

"El Gobierno no ha entendido la necesidad de los cambios profundos, y si no entiende, se va a dar la hipótesis que planteé, que el Presidente va a tener que ir renunciando y vamos a tener que irnos diputados y senadores también, que sería para que el poder vuelva a la ciudadanía, donde reside la soberanía".

Timonel Evópoli: Todos tenemos una responsabilidad

Desde el oficialismo, el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, destacó que "hoy día hubo mucha mayor presencia de todos los sectores políticos mostrando una cuestión fundamental, voluntad de diálogo".

En ese sentido, defendió la actitud del Ejecutivo asegurando que "todos tenemos una responsabilidad, el Gobierno, Chile Vamos y también la oposición, y todos debemos ser parte de la solución. El Gobierno no solo tiene un discurso donde querer buscar acuerdos y escuchar, también das señales concretas".