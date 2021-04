Organizaciones de trabajadores se movilizan y convocan paro general a favor del tercer retiro

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) anunció que adherirán al paro general sanitario convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para el próximo 30 de abril, en protesta contra la decisión del Gobierno de llevar el proyecto de tercer retiro del 10 por ciento al Tribunal Constitucional.

A través de un comunicado, ANEF señaló que "esta Confederación declara compromiso sindical con las y los trabajadores de Chile, y como primera señal concreta, adherimos con todas las fuerzas de las organizaciones bases, a la convocatoria Paro General Sanitario de la CUT el 30 de abril".

"La unidad de acción, en conjunto con todas las fuerzas vivas de esta nación, defenderá el derecho de los y las cotizantes a hacer uso de lo que les pertenece -detallan- con el fin de mitigar los efectos devastadores de la pandemia del Covid-19, sumado a la negligente actitud del Estado neoliberal".

"Ahora es el tiempo de la necesidad, y porque estamos convencidos que en el futuro lograremos un verdadero sistema de seguridad social, solidario y de reparto, que verdaderamente asegure un retiro digno a las y los trabajadores de nuestra patria", agrega el texto.

La presidenta regional de la ANEF de la Araucanía, Sandra Marín, afirmó que "es lamentable que no se vea la necesidad de los territorios, que no tengan el sentimiento, esa angustia, que tienen los trabajadores, las mujeres y las madres por la situación que están pasando. Es nuestro dinero: no estamos perdiendo el 10 por ciento, nosotros hemos perdido millones en los años que se lleva cotizando un trabajador".

PORTUARIOS EN PARO: CONSEJO INTERNACIONAL ADVIERTE CON BLOQUEOS A CARGAS CHILENAS

En este contexto, la Unión Portuaria de Chile inició un paro de actividades progresivo en protesta contra la gestión del Gobierno, asegurando que la decisión de recurrir al TC es un acto de "prepotencia".

Guillermo Jaque, vocero del gremio en Coronel, señaló que "la Unión Portuaria de Chile acordó de forma unánime la paralización de las faenas de todos los terminales. Comienza a las 12:00 horas y se va a retirar a todo el personal de los puertos".

💪💪💪💪💪 Una vez más apoyando al pueblo pic.twitter.com/hkRMsc7ftB — @Unión Portuaria Del CENTRO (@UnionPortcentro) April 21, 2021

Asimismo, el vocero del gremio portuario en San Antonio, Ricardo Rodríguez, informó que la paralización "de actividades es hasta las 23:00 horas (...) El Gobierno no se ha hecho cargo del real problema que tiene la pandemia".

"Que venga el Gobierno y nos diga que tampoco podemos sacar nuestra plata, es un tema que tiene molesta a toda la ciudadanía y nosotros tenemos que hacerlo ver", agregó.

Recibieron el apoyo además del Consejo Internacional de Estibadores (IDC, por sus siglas en inglés), que mediante un comunicado aseguró que "los trabajadores portuarios del mundo miramos con preocupación la situación política y económica chilena".

"Este injusto orden de cosas sólo es posible de revertir con la acción internacionalista de la clase trabajadora. Por ello, más que declaraciones, se necesitan acciones. Los trabajadores portuarios organizados en los cinco continentes advertimos al gobierno chileno que, de seguir con tal actitud hacia su pueblo, haremos efectivo el bloqueo mundial de cargas provenientes de Chile, poniendo toda la fuerza de la clase trabajadora mundial a disposición de los chilenos y chilenas que han dado la vida por poner freno a las ambiciones de los ricos y poderosos", advirtió.

TRABAJADORES MINEROS LLAMAN A ESTAR PREPARADOS

En tanto, la Federeación de Trabajadores del Cobre hizo un llamado a que "frente a la soberbia, ineptitud y prepotencia del gobierno de Piñera", los trabajadores y trabajadoras de la minería se mantengan "vigilantes y preparados para movilizarnos en apoyo a las justas y necesarias demandas de la ciudadanía, por la total ausencia del Gobierno".

"Rechazamos la prepotencia reiterada de este Gobierno, quien pese al clamor de un país entero, se niega a hacerse cargo de las necesidades de una ciudadanía que , al no contar con el amparo del Estado, ve como única solución echar mano a sus propios ahorros", fustigaron desde el gremio minero.

Desde la @FTCobre llamamos a las Trabajadoras y Trabajadores Mineros a mantenerse vigilantes y permanecer preparados para movilizarnos en apoyo a las justas y necesarias demandas ciudadanas, por la total ausencia del Gobierno! No al TC #TercerRetiroDel10PorCiento #Cacerolazo pic.twitter.com/v5dtJk8qr5 — FTC (@FTCobre) April 21, 2021

"HAY PLATA, PERO EN EL BOLSILLO DE MUY POCOS"

El presidente de la CUT en La Araucanía, Jorge Silva, manifestó que las movilizaciones terminarán el día 30 "con un gran paro nacional porque esto ya no da para más".

"Tenemos que hacer conciencia y unirnos todos porque necesitamos hacer cambios. Esos cambios tienen que ir de la mano de la política -porque es una crisis social, económica y política, no solamente santiaria-", señaló el dirigente de la multigremial, agregando: "Nos unimos y tenemos que conseguir los cambios necesarios".

"Hay plata, el problema es que está en bolsillo de muy pocos", fustigó.

El pasado lunes, en un comunicado, la presidenta de la multigremial, Bárbara Figueroa, expresó que el llamado es a protestar en contra de "la autoridad que ha dejado de gobernar".

"Nuestro llamado a huelga general para este 30 de abril, convocada por nuestro Consejo Directivo Nacional Ampliado. Ante una autoridad que ha dejado de gobernar, no queda otro camino que la acción de fuerza de trabajadores y trabajadoras para enmendar el rumbo. Somos nosotros los que hemos pagado los costos de la crisis, pero también, quienes día a día ponemos de pie a Chile. Paralizar el país será la respuesta ante la indolencia del Gobierno", señaló Figueroa.