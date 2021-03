Organizaciones feministas hicieron positivo balance del 8M y miran ahora la elección de constituyentes

La Coordinadora feminista 8M realizó un positivo balance de la respuesta recibida a las convocatorias realizadas el pasado lunes en conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora y proyecta sus desafíos para el proceso constituyente.

La vocera de Huelga de la Coordinadora 8M, Javiera Contreras, señaló que a lo largo del país las mujeres pudieron conglomerarse de forma pacífica, evitando el contacto directo para prevenir contagios, y que sólo en Santiago fueron más de 500 mil asistentes.

En respuesta al suceso ocurrido con el monumento al General Baquedano, advirtió que "estábamos manifestándonos pacíficamente y fueron personas anexas a la marcha las que se montaron arriba de la estatua, nosotras no íbamos a obligar ni a reprimir a esas personas porque estaban haciendo ese gesto, pero sí fue un momento nebuloso en toda la manifestación".

Por su parte, la presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, Vanessa González Peña, aseguró que "no vamos a soltar la movilización, la huelga feminista no sólo fue el 8 de marzo, es permanente, y va, porque no vamos a permitir que sigan precarizando la vida de las mujeres en disidencias, de las mujeres afrodescendientes, mujeres migrantes, que sigan criminalizando la protesta y criminalizando la exigencia de derechos".

Asimismo, la vocera de la Coordinadora 8M, Karina Nohales, afirmó que la situación de las mujeres en el país aún no logra un cambio suficiente, esto debido a que "tanto la violencia de género como la crisis de seguridad que se ha planteado desde algunos sectores tiene condiciones materiales, económicas, sociales, culturales, políticas, que la hacen posible".

El GRAN DESAFÍO, EL PROCESO CONTITUYENTE

Uno de los temas señalados como más importantes a trabajar es el próximo proceso constituyente que tendrá la elección de sus redactores el próximo 11 de abril, es por ello, que, desde ComunidadMujer, su directora Alejandra Sepúlveda, planteó que "nosotras acabamos de presentar un paquete de siete propuestas que queremos llevar a la Convención Constitucional con el objetivo de lograr una nueva Constitución para la igualdad de género en Chile".

Esta trata de "la recomendación de principios rectores para la nueva Carta Magna como la igualdad sustantiva, y la no discriminación, y también la corresponsabilidad social de los cuidados", detalló.

Actualmente la Coordinadora 8M lleva cinco candidatas como constitucionales para el proceso que busca redactar una nueva Carta Fundamental para el país.