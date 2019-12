PDI investiga robo en sede de la Comisión de DDHH: Sustrajeron denuncias realizadas durante la crisis social

La PDI investiga el robo que sufrió el local de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) ubicado en la calle Santa Lucía, en pleno centro de Santiago.

El hecho se registró durante la noche de ayer sábado y los autores del robo sustrajeron computadores con información y denuncias de violaciones a los derechos humanos que se han recibido desde el 18 de octubre, cuando comenzó la crisis social en nuestro país.

"Hemos constatado que, en realidad, esto no es un delito común, no es un robo común y corriente, sino que simplemente lo que sustrajeron fue información sensible en materia de derechos humanos", señaló el presidente de la institución, Carlos Margotta.

También señaló que los computadores robados contienen "particularmente información respecto de testimonios de víctimas de violación de derechos humanos ocurridas en los últimos días, a partir del 18 de octubre, respecto a los cuales nosotros hemos tomado el patrocinio de muchas de las víctimas, a objeto de interponer las acciones penales correspondientes".

"Este es un acto de amedrentamiento, de hostigamiento respecto de la labor que realiza nuestra institución desde hace 41 años que es la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Afortunadamente tenemos respaldo (de la información)", cerró Margotta.