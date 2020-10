Pérez y empujón de carabinero a joven en puente Pío Nono: Condenamos todo hecho de violencia

El ministro del Interior, Victor Pérez, aseguró este sábado que el Gobierno lamenta lo ocurrido en las manifestaciones en el centro de Santiago, donde un joven fue empujado por un carabinero desde el puente Pío Nono, aunque señaló que "llamamos a la comunidad a nacional a no anticipar juicios mientras las investigaciones correspondientes se realizan".

"Lamentamos profundamente lo sucedido ayer", aseguró Pérez y sostuvo que "condenamos, como lo hemos hecho siempre, todo hecho de violencia y transgresión a los derechos humanos y creemos, por lo tanto, que las investigaciones son las deben llevar claridad sobre si se cumplieron o no los protocolos de Carabineros".

El titular de Interior señaló que "son el Ministerio Público y los tribunales de justicia lo que deben arribar en esta materia, el Gobierno junto con condenar la violencia, la transgresión a los derechos humanos, quiere expresar que Carabineros ha hecho mucho esfuerzos en el último tiempo para que toda su accionar esté en el marco de los protocolos, del respeto a la ley y los derechos humanos".

Aunque, según Pérez, "si no se han cumplido esos protocolos, si no se ha cumplido el respeto a la ley, no hay duda que las investigaciones sumarias respectivas, investigaciones judiciales van a tener que arribar a conclusiones y en ese momento se tomarán las decisiones".

"Llamamos a la comunidad a nacional a no anticipar juicios mientras las investigaciones correspondientes se realizan", agregó.

"Tenemos claro de que el orden público es la función primordial y Carabineros uno de los instrumentos que la ley tiene para resguardarlo, porque sin orden publico no hay democracia posible, sin orden público la vida de los ciudadanos se hace absolutamente inviable", aseguró.

Además, el secretario de Estado indicó que "el Gobierno ha tomado contacto con la familia de la víctima, tanto el subsecretario del Interior, tanto como la subsecretaría de Prevención del Delito y se aplicarán todos los programas que tenemos para acompañar a las víctimas en hechos de esta naturaleza".

"Hemos tomado todas y cada una de las medidas necesarias para esclarecer una situación que, reiteramos, condenamos y lamentamos profundamente", concluyó.

El adolescente de 16 años que cayó al lecho del río Mapocho la tarde del viernes tras ser empujado por un efectivo de Carabineros, se encuentra estable, confirmó este sábado por la madrugada el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco.

Comunicado Gobierno by Cooperativa.cl on Scribd