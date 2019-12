Piñera busca "acordar con la sociedad y los partidos una hoja de ruta para la década"

El Presidente Sebastián Piñera anunció su intención de convocar a un "gran acuerdo nacional" para que el Gobierno, junto con los partidos políticos y la sociedad civil, definan una "hoja de ruta" para la próxima década, a fin de atender las causas profundas de la crisis que estalló en octubre y evitar que se repita en el futuro.

En entrevista con La Tercera, el Mandatario afirmó que, desde el 18 de octubre, el Ejecutivo ha "hecho muchas cosas", y que ahora, en lo inmediato, tiene tres prioridades, "además de implementar en su totalidad la agenda social" ofrecida al país, "con aumento de pensiones, bonos extraordinarios, estabilizar los precios de los servicios básicos".

Reestructuración de las AFP, seguro universal de salud

Se trata, en primer lugar, de "una gran reforma al sistema de pensiones que favorezca a la clase media, a las mujeres, a los adultos mayores no valentes (...), que reestructure la industria de las AFP para que sea más competitiva, más transparente, más abierta y más justa; (...) manteniendo el sistema de capitalización individual", pero incorporando "niveles más grandes de solidaridad".

La "segunda gran reforma" será "al sistema de salud, para mejorar el acceso, calidad y la dignidad de la salud que reciben las personas".

"Esto se va a hacer con una reforma profunda a Fonasa y también a las isapres, creando un plan universal de salud para todos, que le asegura a todo el mundo un plan básico de salud y, por encima de ello, podrá haber planes adicionales", explicó.

"Para que no se repita"

"La tercera gran prioridad que tenemos es acordar con la sociedad, con los partidos políticos, con la sociedad civil, una hoja de ruta para la década que va a comenzar en unos días más, que nos permita seguir avanzando en las grandes prioridades de los chilenos: empleo, salarios, salud, educación, seguridad ciudadana. Ese gran acuerdo lo requerimos", enfatizó el Jefe de Estado.

Piñera explicó al diario que su deseo es que, para este acuerdo, primer el mismo espíritu de diálogo que permitió sacar adelante el compromiso transversal para la nueva Constitución, plebiscitos incluidos, el 15 de noviembre.

"La noche del martes 12 de noviembre recuerdo que les pedí a todos los asesores y ministros que me dejaran un momento solo. Aquí. Y tomé una decisión. Tenía dos caminos: restablecer un estado de emergencia o un estado de sitio, como pedían algunos, o el camino de darles una nueva oportunidad a la paz y al diálogo, y por eso esa noche le planteé al país tres grandes acuerdos. Un acuerdo por la paz, un acuerdo por la justicia social y un acuerdo para hacer que la Constitución sea el marco de unidad y de estabilidad que la sociedad chilena requería. Dos días después, y esto lo aprecio, lo valoro y lo reconozco, muchos partidos políticos llegaron a un acuerdo en materia constitucional. Eso fue un gran avance. Lo que necesitamos ahora es que el mismo espíritu que nos permitió llegar a ese acuerdo, nos permita llegar a una hoja de ruta para que todos los chilenos comprendamos que esto no es algo que se va a resolver en unos pocos días, unos pocos meses. Es una hoja de ruta que tenemos que recorrer juntos para que lo que ha pasado en estos últimos dos meses no se repita en nuestro país", sentenció.

"Lo peor de esta crisis ya pasó"

Piñera señaló también estar "convencido de que el año 2020 va a ser mucho mejor que el año 2019" y de que "lo peor de esta crisis ya pasó".

"Ahora tenemos que hacernos cargo de aprender las lecciones para construir un país mejor entre todos", sostuvo: "Hay que avanzar con la mayor voluntad", pero entendiendo que "esto no se agota en unas semanas o en unos meses".

"La voz de los chilenos fue escuchada y será respetada"

"Hemos hecho cambios muy profundos. Ahora, yo sé que para algunos nada es suficiente. Nada es suficiente y no quieren que sea suficiente, porque a lo mejor lo único que quieren es agudizar y exacerbar los conflictos, la violencia y la odiosidad entre los chilenos. Pero hemos avanzado mucho en estos 70 días. Pienso que los chilenos son muy sabios e inteligentes, y sé que ya hemos tenido suficiente de violencia, de descalificaciones, de odio y que quieren más unidad, más paz, más diálogo, pero al mismo tiempo quieren que su voz sea escuchada y, por tanto, que no sea algo que se olvida porque se termina la manifestación... La voz de los chilenos fue escuchada y va a ser respetada por las decisiones que tome nuestro Gobierno de aquí en adelante", prometió.

Consultado por si "Chile es mejor o peor después del 18 de octubre", el Mandatario opinó que "eso va a depender de los chilenos".

"Si seguimos por el camino de la confrontación, creo que eso no nos va a conducir a un mejor país, (pero) si aprendemos las lecciones de las últimas semanas y comprendemos que hay que darle más énfasis a construir un país más justo, más integrado, con menos abusos, entonces Chile va a ser un país mejor. Voy a hacer lo posible, como Presidente, para que sigamos el segundo camino", concluyó.