Presidente Piñera dijo que no piensa renunciar tras la ola de protestas

El Presidente Sebastián Piñera fue enfático al afirmar que no renunciará a pesar de las protestas masivas contra el Gobierno, en entrevista con la cadena británica BBC, la primera que concede desde que estalló la crisis el pasado 17 de octubre.

En la conversación, difundida este martes por la madrugada, el Jefe de Estado defendió su decisión de decretar el estado de emergencia -y con ello, haber sacado a los militares a la calle-, habló de las grietas del sistema político y económico chileno y aseguró que, a pesar de los llamados para que dimita, no piensa hacerlo.

"Por supuesto que voy a llegar al fin de mi Gobierno. Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos y tengo un deber y compromiso con esos que me eligieron y con todos los chilenos", afirmó el Presidente Piñera.

El Mandatario agregó que "si alguien quiere hacer una acusación constitucional, está en su derecho pero yo estoy absolutamente seguro que ninguna de ese tipo de acusaciones va a prosperar porque la solución en democracia es respetar las reglas de la democracia y no atentar contra la democracia pretendiendo desestabilizar a un gobierno que ganó las elecciones legítimamente y por una amplia mayoría".

Consultado sobre qué autocrítica debe hacer su Gobierno ante el estallido social, Piñera aseguró que "muchas autocríticas y las estamos haciendo. Por de pronto, nadie predijo o tuvo la sensibilidad para darse cuenta de esto. No escuchamos con suficiente atención, no entendimos con suficiente claridad el mensaje. Y esta no es una crítica solamente al gobierno, esto se viene acumulando hace décadas".

Las grietas del sistema político y económico chileno

En la entrevista, el Presidente Piñera dijo creer que hay "varias grietas" en el sistema político y económico chileno que se vienen acumulando hace décadas y que llevaron al estallido social.

"A pesar de que hemos reducido la desigualdad, Chile todavía es un país demasiado desigual. La gente tiene la percepción, y con mucha razón, de que en Chile hay demasiados abusos. De que hay muchas empresas que no respetan a sus clientes, a sus trabajadores y el medioambiente. Después de mucho tiempo de acumular, decidieron manifestarse con toda la fuerza que lo han hecho", planteó el gobernante.

Piñera y violaciones a los DD.HH: Si eso sucedió, puedo garantizar que será investigado y procesado por nuestro sistema tradicional

"Tuvimos que llamar al estado de emergencia porque esa era la única forma de restaurar el orden público y proteger a nuestros ciudadanos. Cuando lo hicimos, tomamos muchas precauciones", señaló Piñera al defender su decisión de sacar a los militares a las calles durante la primera semana de la crisis.

Al respecto, se refirió a las denuncias de uso excesivo de las fuerzas en protestas pacíficas y violaciones a los derechos humanos.

"Por supuesto, hay quejas sobre el uso excesivo de la fuerza y los derechos humanos. Si eso sucedió, puedo garantizar que será investigado y procesado por nuestro sistema tradicional. No habrá impunidad. Ni con las personas que prendieron fuego a los supermercados y a la mayoría de nuestras estaciones de metro, ni con aquellas que eventualmente cometieron un exceso de uso de la fuerza o el crimen. Así es como lo haremos en una sociedad democrática como la nuestra", afirmó.

"No puedo garantizar que eventualmente, y creo que probablemente sea el caso, algunos agentes hayan cometido delitos"

El Presidente Piñera también fue consultado sobre cómo cree que será recordado en la historia, luego de que su decisión de sacar a los militares a la calle trajera recuerdos de la dictadura.

"Luché contra todo tipo de dictadura o gobierno dictatorial. Luché por recuperar nuestra democracia hace 30 años. Estaba en esa línea y para mí esos tiempos nunca serán olvidados, así que tengo en mente esos pensamientos. Es por eso que cuando decidí decretar el estado de emergencia tomé todas las precauciones necesarias para proteger los derechos humanos", manifestó.

"Por supuesto, no puedo garantizar que eventualmente, y creo que probablemente sea el caso, algunas de las fuerzas militares o la policía hayan hecho uso de fuerzas excesiva o que hayan cometido delitos. Eso no será olvidado, será investigado y será juzgado por nuestro sistema tradicional", remarcó.

"Y lo mismo con los delincuentes que prendieron fuego a nuestro sistema de transporte, a nuestros supermercados y a las pequeñas tiendas. No aceptaré ningún tipo de violación de los derechos humanos", subrayó.

E indicó que, por el momento, no se arrepiente de la forma en que ha manejado esta crisis. "Después de resolver este problema, tenemos todo el tiempo del mundo para ver qué podríamos haber hecho mejor", dijo.

