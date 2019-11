Presidente Piñera promete "verdad y justicia": No habrá impunidad con aquellos que cometieron abusos

Tras cuatro días de discreto silencio, el Presidente Sebastián Piñera volvió a dirigirse al país para compartir sus reflexiones tras el histórico acuerdo constitucional y, ante las acusaciones por violaciones a los derechos humanos, prometió "verdad y justicia" para que no haya "impunidad" para aquellos que cometieron abusos así como con quienes realizaron "actos de inusitada violencia".

El Mandatario agradeció la labor de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones y Bomberos, que en "jornadas extenuantes y muchas veces violentas arriesgaron sus vidas e integridad física por proteger nuestras vidas e integridad física".

"Lamentablemente, y a pesar del firme compromiso y de todas las precauciones que tomamos, no solo el Gobierno, también las Fuerzas Armadas y de Orden para proteger los derechos humanos de todos, en algunos casos no se respetaron los protocolos, se cometieron abusos o delitos, y no se respetaron los derechos de todos", reconoció desde La Moneda.

Más información en instantes.