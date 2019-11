Presidente Piñera se reunió con parlamentarios de Chile Vamos en La Moneda

El Presidente Sebastián Piñera se reunió este viernes con parlamentarios de Chile Vamos en La Moneda, con la finalidad de dialogar sobre las medidas de la agenda de seguridad, el clima social y lo que está ocurriendo.

En la víspera, el Mandatario presentó una agenda de seguridad que incluye 10 puntos, entre ellos una ley antisaqueo, el reflote de la ley antiencapuchados y el fortalecimiento de las policías, lo que ha desatado críticas desde la oposición.

Además hubo algunas aprensiones desde el oficialismo a la convocatoria del Consejo de Seguridad (Cosena) ya que con esto se perdió el foco del acuerdo tributario que alcanzó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, con la oposición, el cual implica una recaudación de 2.000 millones de dólares.

En la cita, el Presidente les entregó mayores precisiones sobre los últimos anuncios, junto a una carpeta con los detalles de cada una de las iniciativas y sus costos.

Reacciones de parlamentarios

El presidente de RN, Mario Desbordes, comentó que "uno apoya la actuación del Gobierno, estamos de acuerdo con el Presidente en que hay que avanzar en la agenda de seguridad pública. Los hechos que hemos vivido estos días demuestran que no están las herramientas legales para enfrentar a los encapuchados, a los vándalos".

"Los mismos que critican al anuncio del Presidente son los que piden que de una vez por todas retomemos el control de las calles. Yo quiero señalarle además que uno puede tramitar esos proyectos en las comisiones paralelas, donde se van a ver los proyectos sociales, no entorpecen nada el trabajo del Congreso por el sistema previsional y las otras", dijo.

El senador Manuel José Ossandón (RN) manifestó que "si no hay anuncios fuertes sociales luego, la violencia va a aumentar, así de claro. Esto es un juego bien peligroso".

"Yo creo que hay personas en este edificio (La Moneda) que todavía no saben o entienden la magnitud del conflicto en que estamos metidos, es un conflicto que ataca a todo. Si los del Frente Amplio y los comunistas creen que se van a salvar de esto, están equivocados", sostuvo.

Desde la UDI, el senador Juan Antonio Coloma recalcó que "si alguien cree que hay un elemento mágico, eso no existe, pero quiere decir que hoy día tenemos una agenda más enjundiosa que hace una semana, nadie podrá desconocerlo. No quiere decir que se haya terminado (...) siempre he creído en el trabajo duro, en la capacidad de juntarse, en la capacidad de trabajar juntos. En eso creo y en eso estoy colaborando".