Presidentes del Senado y la Cámara critican el Cosena y aseguran que no habrá nuevos estados de excepción

En la tarde de este jueves se reunió el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) en La Moneda, tras la citación que hiciera el Presidente Sebastián Piñera esta misma jornada, tras presentar su agenda de seguridad en medio de la crisis social que vive el país.

A través de Twitter, el presidente del Senado, Jaime Quintana, anunció que asistía con reparos a la convocatoria, pero sí pediría la publicidad de la sesión.

No estoy de acuerdo con la convocatoria que ha hecho el Presidente al #COSENA. Chile NO está en Guerra. Y si bien tenemos graves problemas de orden público, no está en riesgo la seguridad nacional. Asistiré sólo por la responsabilidad de mi cargo, y pediré publicidad de la sesión