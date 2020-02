Primer día del juicio contra Guevara en el Senado: Oposición no sabe si tendrá los votos

El Senado revisó la acusación constitucional contra el intendente metropolitano Felipe Guevara este lunes, con el apoyo de las exposiciones de la comisión especial de diputados a cargo del libelo, y de la defensa del jefe regional.

La sesión de Sala comenzó media hora más tarde porque eran muy pocos los senadores que llegaron a las 15:00 horas para el análisis del libelo acusatorio, y se extendió por casi cuatro horas.

Las ausencias son un tema relevante respecto a la viabilidad que tendrá este juicio político, pues varios parlamentarios de oposición no estarán presentes: José Miguel Insulza (PS) pidió permiso constitucional y está fuera del país, y el también socialista Rabindranath Quinteros y el PPD Felipe Harboe se parearon con dos senadores oficialistas.

"Tendrán que responder a las víctimas"

El socialista Jaime Naranjo, diputado encargado de exponer los argumentos de la acusación constitucional contra el intendente metropolitano, dijo que tienen "la convicción más íntima de que los fundamentos son tan tremendamente sólidos que ameritan que las senadoras y senadores respalden esta acusación".

"Aquellos que se resten porque se parearon o por diversas razones y no dan el quórum necesario para aprobar esta acusación constitucional, ellos le tendrán que responder a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos. A aquellas personas que incluso han perdido la vista ellos tendrán que responderle, a esos familiares, por qué no estuvieron presentes", agregó.

Desde el entorno de Insulza señalaron que él tenía un compromiso internacional adquirido desde hace bastante tiempo, mientras que Quinteros y Harboe aún no han entregado explicaciones sobre su decisión de no asistir.

La sesión se reanudará mañana martes a las 10:00 horas, y la votación de la acusación constitucional iniciará de inmediato.

Incertidumbre en la Cámara Alta

En tanto, varios parlamentarios reconocieron no estar completamente convencidos de los argumentos del libelo e incluso el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), prácticamente lo dio por desechado.

"No sé si van a alcanzar los votos. Si uno hace una proyección pura de los distintos bloques y ve quiénes han señalado que no van a asistir por razones que tampoco estoy en condiciones de cuestionar, creo que son bastante respetables porque estamos frente a una situación excepcional; porque hay senadores de un lado y otro que han señalado que esta acusación probablemente tiene pocos elementos jurídicos, a diferencia de lo que ocurrió con (el ex ministro del Interior Andrés) Chadwick, pero hay un contexto político", explicó el jefe de la corporación.

Quintana añadió que "el Senado, constituido como jurado, no está obligado a fallar en derecho y, por lo tanto, se van a sopesar un conjunto de otros elementos y, desde luego, la presentación y la acusación que efectúen los diputados".

Defensa cuestionó a los diputados

La defensa de Guevara ya cuestionó ante la Cámara Alta la argumentación de la comisión especial, pues esta mencionó en varias oportunidades las violaciones a los derechos humanos como un sustento aparte de la presunta restricción al derecho a reunión, que es el centro del libelo.

El abogado Rodrigo Ávila planteó que las vulneraciones a las garantías fundamentales no están relacionadas con lo que se le acusa al jefe comunal respecto a una coordinación con Carabineros para "inhibir" la protesta social, que también consideró como un "presupuesto erróneo, inexistente y falso".

En ese sentido, si bien el copamiento preventivo no existe en el protocolo de la policía uniformada, arguyó que figura como estrategia policial entre sus filas, y ha sido utilizada en la Plaza de la Constitución y en la última rendición de la PSU, entre otros escenarios.

El diputado Diego Ibáñez, integrante de la comisión especial, desestimó que el defensor pudiera equiparar el proceso de admisión universitario a las movilizaciones, ya que "esto no es un partido de fútbol, esto no es un concierto".

"Estamos en un momento de protesta social que no es bien leído (...) El copamiento es un error político que provocó violaciones a los derechos humanos", remarcó.