Protesta en Arica por mujer que fue desalojada de tribunal al amamantar a su hijo durante una audiencia

La ONG Guerreras de la leche materna protestó este lunes en el frontis del Juzgado de Garantía de Arica luego de que el pasado martes fuera desalojada de una audiencia una mujer que amamantó a su hijo en medio de una audiencia.

Johana Cortez, la mujer desalojada, contó que se sentó en la parte de atrás de la sala "a esperar el juicio cuando mi hijo me pide pecho. Hice como normalmente hago, me saqué el pecho y le di y la funcionaria que estaba en su escritorio se acerca a mí y me dice 'señora acá está estrictamente prohibido amamantar al bebé, así que salga de la sala'".

La representante de la ONG, Alejandra Jorquera, manifestó que "hoy en día en Arica, la comunidad de madres que amamantan crece cada día. Llegar a la lactancia materna prolongada por más de un año es un acto importante para nosotras, de mucho sacrificio, que a la larga nos permite visualizar la lactancia como una condición de derecho que tiene beneficios y garantía. Es por eso que hoy estamos molestas y venimos en apoyo de esta mamá".

Las mujeres hicieron entrega de una carta de protesta al presidente del comité de jueces de Arica, Juan Araya, en la que solicitaron una mayor consideración por las madres que acuden al lugar y que deben cumplir con el deber de alimentar a sus hijos, además de la habilitación de un lugar para el cuidado de los más pequeños.

"Lamentamos profundamente lo que ocurrió. Este es un error grave por el cual ya se tomaron medidas y que se aparta por completo de la política del tribunal y la política institucional, la cual es de inclusión, basada en sensibilidad y perspectiva de género", aseguró Araya.

La funcionaria de actas, en tanto, recibió una anotación mientras el tribunal prometió que no volverá a ocurrir.