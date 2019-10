Puente Alto: Joven denunció que fue secuestrada y violada por 10 delincuentes

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), relató esta noche a Cooperativa el dramático caso de una joven que denuncia haber sido secuestrada y violada por 10 delincuentes, y lo señaló como ejemplo del desborde de las fuerzas policiales en medio del estallido social en curso.

Entrevistado a raíz de la muerte de un hombre a manos de un comerciante que se defendía de los saqueos, Codina expresó: "Les quiero contar otro caso. Esto ningún medio lo sabe. Se los estoy informando a ustedes porque acaba de pasar en este minuto, y cuando tengamos más información la vamos a dar a conocer".

"Acabo de enviar al consultorio para la constatación de lesiones, y acabo de hablar con el coronel (de Carabineros) para que haya una acción por flagrancia. Tiene que ver con una mujer que fue secuestrada la noche pasada por 10 delincuentes y fue sistemáticamente violada. La acaban de soltar y me la encontré en la calle, en estado de shock", contó.

"Yo la encontré personalmente en la calle, andaba con su mamá en el sector de la Papelera. Me vieron caminando y se acercaron. (...) Es una mujer joven, estuve con ella haciendo contención. Ella reconoce el lugar donde la tuvieron retenida, y activé todos los mecanismos y protocolos para que haya una acción por flagrancia para ir a buscar a estas personas al lugar donde la violaron. (Los atacantes) son de la misma comuna y de una villa cercana", dijo Codina.

"Delincuencia sin límites"

Para el jefe comunal, "esto está hablando de que de hay delincuentes que no tienen límites. Hay actos delictuales que están sufriendo los vecinos de Puente Alto y que necesitan la mano más dura, porque si no, los vecinos tienen que salir a defenderse solos, arriesgando sus vidas, y eso no corresponde".

"Ésta es la comuna más poblada de Chile, necesitamos más resguardo para que vuelva la normalidad (...) La fuerza pública de orden y seguridad está sobrepasada, de todas maneras, (y los antisociales) están delinquiendo a vista y paciencia de todo el mundo, y eso no puede ser. Con el violador, con el saqueador, tiene que haber mano dura. No podemos seguir a medias tintas, confundiéndolos con el moviminto social", expresó el jefe comunal.