Pugna entre Gobierno y Ministerio Público por hipótesis de intervención extranjera

Una nueva pugna se abrió entre el Gobierno y el Ministerio Público en medio de la crisis social, a raíz de la hipótesis de supuesta intervención extranjera en ataques al Metro de Santiago.

La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, replicó este miércoles al fiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra, luego que el persecutor acusara "desesperación" de La Moneda y negara tener antecedentes sobre intervención extranjera.

"No tengo ningún antecedente concreto que se haya traducido en alguna denuncia o en algún informe que en la Zona Oriente, de eso me puedo hacer responsable, dé cuenta de la existencia de algún grupo que haya actuado desde afuera o un grupo de extranjeros que haya actuado al interior del país para cometer estos delitos. Y entiendo, por lo que he conversado con mis colegas en Santiago, que ellos tampoco cuentan con esa información", declaró el persecutor en entrevista con Radio Universo.

La ministra Rubilar reaccionó asegurando que "el fiscal Manuel Guerra, en estricto rigor, también contradice las declaraciones del fiscal (nacional Jorge) Abbott, que habla de que hay indicios en esta materia, y también lo dice el director de la PDI ", dijo la titular de Segegob.

Rubilar enfatizó que "la información que existe está puesta a disposición de la Fiscalía también por los organismos de Inteligencia. Lo que nos interesa es transmitir que cuando hay indicios, cuando hay una posibilidad de que haya sido cualquier tesis la causa de la destrucción masiva, simultánea, del Metro, que claramente no es un ataque habitual, lo que corresponde, más que hacer declaraciones, es investigar".

"Eso es lo que le pedimos a la Fiscalía", enfatizó, llamando también al Ministerio Público a tener resultados a la brevedad, reconociendo a la vez que la investigación es compleja.

Abbott refutó a la ministra Rubilar

Si bien Rubilar sostuvo que Guerra contradecía a Abbott, el propio fiscal nacional refutó las declaraciones de la vocera de Gobierno.

"No existe ninguna contradicción entre lo que ha afirmado el fiscal Guerra y lo que he dicho yo con anterioridad a esta fecha. El Ministerio Público no ha recibido ningún antecedente o información de los organismos de inteligencia, ni ningún otro órgano del Estado, que tenga relación con la existencia de organizaciones que hayan estado detrás de estos atentados", aseguró Abbott en conversación con La Tercera.

"Eso es absolutamente falso, jamás he señalado eso", dijo el fiscal nacional sobre los dichos que el Gobierno le atribuye, explicando que "lo que he señalado es que es indispensable desarrollar las diferentes líneas de investigación, entre ellas, la existencia de organizaciones que puedan estar detrás de algunos de los atentados realizados en el último tiempo en el país"

Incluso, pese a lo sostenido por la ministra Rubilar, aseguró que "a ningún fiscal regional del país le ha llegado información de inteligencia del Gobierno, ni ninguno ha identificado organizaciones criminales tras incendios, atentados al Metro y otros".

El Gobierno ya había tenido una pugna con Abbott, quien en El Diario de Cooperativa acusó a La Moneda de intentar "llevar a sede penal un conflicto social y político", tras las críticas por la labor del Ministerio Público en el marco de la crisis que se extiende desde el 18 de octubre.