Quintana y acusación contra Chadwick: Estará resuelta en la quincena de diciembre

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), aseguró que el proceso de acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick (UDI) finalizará durante los primeros quince días de diciembre.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el senador sostuvo que "fui notificado ayer (viernes) que esta acusación constitucional contra el ministro Chadwick ingresa al senado, por lo tanto, vamos a dar cuenta a todos los senadores el próximo martes".

"A partir de ahí vamos actualizar un cronograma que, yo creo, debiera estar en condiciones en la semana siguiente, es decir, dentro de los primeros quince días de diciembre esto debiera estar resuelto", aclaró Quintana.

El legislador agregó que "no me cabe ninguna duda que cada senador votará en consciencia del rol de jurado que les cabe respecto de un tema que es muy sensible", sostuvo el senador, haciendo énfasis "al tema de los DD.HH. que claramente han sido pasados a llevar".

La acusación constitucional contra Chadwick fue aprobada en la Cámara Baja con 79 votos a favor, 71 en contra y una abstención.

Proyecto de infraestructura crítica "está mal hecho"

En torno al proyecto del Gobierno que busca poder custodiar la infraestructura crítica con las FF.AA., Quintana sostuvo que está "mal hecho".

"Este proyecto, que ha sido bastante anunciado y se le permite a las FF.AA. participar de la custodia de la infraestructura crítica, está evidentemente mal hecho. A esta altura ha sido asumido por todo el Gobierno", señaló.

Esta iniciativa debe ingresar como "una Reforma Constitucional que es como debe ser, porque las facultades de las FF.AA. no están en la ley orgánica. Que ellos (las FF.AA.) estén a cargo de la seguridad nacional, es un tema que está en la constitución, por lo tanto, ahí es donde hay que hacer la modificación y esperamos que eso ocurra pronto", aseveró Quintana.