Ricardo Lagos sobre violaciones a los DDHH: "No me parece que sea sistemático"

El ex Presidente Ricardo Lagos Escobar fue entrevistado este domingo por el periodista Iván Valenzuela en el programa "Mesa Central" de Canal 13, ocasión en la que habló sobre distintos asuntos relativos a las crisis social, como el actuar de Carabineros, el liderazgo de Sebastián Piñera y las determinaciones del Frente Amplio y el Partido Comunista en la contingencia.

Consultado sobre la labor de las fuerzas policiales en las manifestaciones y los informes internacionales que dan cuenta de numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, Lagos señaló que lo ocurrido "es lamentable", porque "no hay una dicotomía" entre DDHH y orden público.

"Uno dice: 'Mire, en otros lugares se usan estos balines (antidisturbios) y no hay este número de personas heridas en la forma en que está'... Algo debe haber ahí de por qué es distinto. Habrá que investigar y ver las responsabilidades", señaló.

Interrogado por si ve en estos hechos una "violación sistemática" de derechos humanos -conceptualización que ha estado en disputa desde el estallido de la crisis, pero especialmente en los últimos días-, el ex Presidente afirmó: "A mí no me parece que sea sistemático. O sea, han sido situaciones dada la magnitud de las movilizaciones".

"¿Cómo se le ocurre?", señaló ante una pregunta sobre una eventual intención deliberada de Carabineros oara causar daño a manifestantes.

"Hay ciertas cosas que se deben hacer y no decir"

Lagos respaldó además la intención del Gobierno de que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica.

"A mí no me cabe duda de que el Presidente tiene atribuciones para indicar a las Fuerzas Armadas dónde deben estar, y tiene las razones adecuadas de por qué lo está pidiendo. Hay ciertas cosas que se deben hacer y no decir", comentó.

"¿Sería necesario hacerlo?", le preguntó Iván Valenzuela. "Yo pienso que sí, yo pienso que sí".

"Estamos en una situación muy difícil. Yo entiendo que la recepción que hubo fue muy negativa cuando se sacó a las Fuerzas Armadas a la calle, pero es distinto cuando se entra a explicar el por qué están ahí. Creo que ese rol es fundamental", agregó el histórico militante socialista-PPD.

"Ciertos sectores de la izquierda no han sido claros"



Por otra parte, se le preguntó a Lagos por la negativa del Partido Comunista y sectores del Frente Amplio a sumarse al acuerdo constitucional. "No se ve que estén en la primera línea para decir 'hay que participar de esto", comentó.

"Creo que hay un déficit de ciertos sectores de la izquierda que no han sido claros respecto del tema de la democracia y el respeto de los derechos humanos. No hay que estar mirando para el lado, hay que atreverse", lanzó.

Hace "30 años atrás también habían muchos que decían (de cara al Plebiscito del '88) 'inscripción es traición'... Estaban en su derecho, pensaban que no era bueno hacerlo. Ése fue un debate que tuvimos nosotros internamente en nuestra propia coalición (...) Entendamos lo que nos estamos jugando, no conozco otra situación de esta envergadura en la historia de Chile ", finalizó a propósito de las negociaciones para la nueva Constitución.