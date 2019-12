Rozas: No dejamos de sorprendernos de la violencia de los desgraciados que nos atacan

El general director de Carabineros, Mario Rozas, se refirió a la última jornada de protestas a nivel nacional, que, según datos de Carabineros, dejó el saldo de 104 funcionarios heridos en todo el país.

"Uno no termina de sorprederse del grando de violencia inusitada con que estos delincuentes, estos desgraciados e infelices nos están atacando", criticó el general Rozas.

"Yo quisiera rendir un homenaje a nuestros carabineros que, en forma muy digna; con mucha vocación de servicio, están manteniendo el orden y la seguridad", destacó.

La máxima autoridad de Carabineros además aseguró "que tienen todo el apoyo de este general director para que pronto puedan estar con sus familias".

General Director visita y desea la pronta recuperación de Carabineros que resultaron lesionados en la jornada del día 13 de diciembre en la Región Metropolitana. pic.twitter.com/IECikmcksm — Carabineros de Chile (@Carabdechile) December 14, 2019

El balance de la jornada

El general Enrique Monrás, jefe de zona metropolitana oeste, confirmó que se registraron 13 eventos graves y 90 personas detenidas a nivel nacional.

"Durante los graves incidentes que tuvimos a lo largo del país, especialmente en algún sector de la Plaza Baquedano, resultaron 104 carabineros lesionados, 87 pertenecen solamente a la Región Metropolitana", señaló la autoridad.

Monrás puntualizó que "durante toda la jornada se detuvo a 90 personas, 21 de ellas en la Región Metropolitana y 69 en el resto del país. Además la estación (del Metro) Universidad Católica fue vandalizada"

"En Plaza Baquedano se concentraron más de 20 mil personas en un concierto no autorizado por la autoridad administrativa: no hubo desórdenes, no hubo desmanes en ese sector", cerró el general.

Intendente Metropolitano: "Una actividad masiva y pacífica"

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, pese a que reconoció que se pudo contactar con los convocantes del evento que contó con un escenario móvil en Plaza Baquedano, en el que se presentó el grupo Los Búnkers, lamentó que el contacto fue muy encima y la calificó como una actividad pacífica.

"Dimos con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, conversé con ellos, les llamé yo personalmente por teléfono, para que nos contaran un poco de que se trataba la actividad. Lamenté con ellos el hecho de que no nos hayamos puesto a conversar antes. Insatalar un escenario móvil en la Plaza Italia sin avisarle a nadie, la verdad es que le produce prejuicio a mucha gente", señaló.

En tanto, "respecto a las consecuencias tuvimos una actividad masiva y pacífica con un grupúsculo de delincuentes, de vándalos que comenzaron a hacer destrozos", informó.