Rozas: Por sugerencia de otros organismos, Gatica y Campillai no han podido declarar

El general director de Carabineros, Mario Rozas, tuvo que comparecer ante la Comisión de Seguridad Ciudadana y responder por las investigaciones en desarrollo por las lesiones que dejaron ciegos a Gustavo Gatica y Fabiola Campillai el pasado noviembre.

En este contexto, el uniformado aseguró que la investigación administrativa aún no ha logrado determinar quién, exactamente, fue la persona que disparó en cada caso porque las víctimas no han declarado ante la policía uniformada.

"Hay algunos casos emblemáticos como el caso del joven Gustavo Gatica, de la señora Fabiola Campillay, en que nosotros también hemos puesto los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público", señaló Rozas.

"Lamentablemente, por sugerencia de algunos organismos, estas personas no han podido declarar en sedes administrativas, para poder nosotros tratar de determinar quiénes son los responsables y hacernos cargos de las acusaciones que nos formulan", sentenció.

"Cuando no sabemos quiénes son, porque en algunos casos nos han dicho fue en tal parte, los hemos identificado, hemos informado al Ministerio Público y en el Ministerio Público hemos sabido que fue en otra parte, por lo tanto, sobre esa base tendríamos un lugar, dos lugares y a lo mejor un tercer lugar. Entonces, la pregunta es: ¿tendríamos que a todos suspenderlos? A lo mejor sería lo correcto, pero por la falta de Carabineros...", agregó Rozas.

Ayer el general director de Carabineros declaró ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara donde confirmó que los funcionarios investigados siguen trabajando en la Institución.

Los cuestionamientos ante las declaraciones

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, sostuvo que la institución policial adoptó la peor decisión respecto a esto casos emblemáticos, ya que no ha hecho nada para identificar a los responsables.

"Evidentemente cuando un carabinero es acusado de violar gravemente los derechos humanos, la institución debe iniciar una investigación sumaria y ahí cuales son las alternativas tras tomar esta medida. La primera es dar de baja, y luego, si la investigación sumaria demuestra que no hay responsabilidad administrativa, reintegrarlo", planteó.

"La segunda posibilidad es redestinar a una persona desde las funciones operativas a las administrativas. La tercera posibilidad es suspender al carabinero y la cuarta es no hacer nada y pareciera ser que en este caso se optó por esta cuarta que es la peor de todas".

La diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, lamentó las declaraciones emitidas por la autoridad policial y las calificó de "impresentables".

"Me parece impresentable también, Presidente, que frente a la pregunta que le hiciera ayer al general Rozas respecto a la situación de Carabineros que vulneraron derechos humanos de Fabiola Campillai, me parece impresentable que la respuesta sea 'no, que ellos sigan en funciones'. ¿Qué puedo pensar, que esos carabineros están en las calles y que pueden también vulnerar los derechos de otras personas que se manifiestan?", cuestionó.

Por su parte, el abogado defensor de Gatica y ex fiscal, Carlos Gajardo, señaló que esperaban una colaboración más activa por parte de Carabineros en el esclarecimiento de los hechos.

"Me parecen decepcionantes las palabras del general director. Uno hubiera esperado una colaboración mucho más activa por parte de Carabineros en relación a los hechos que provocaron las graves lesiones de Gustavo Gatica, no solamente el señalamiento de los funcionarios que estaban a cargo del procedimiento, sino derechamente de quiénes fueron los que causaron los disparos y, además, la entrega de los videos que debieran haber registrado todo este procedimiento policial", expresó.

"El hecho que esto último no haya ocurrido y que, además, se haya informado que todavía estos funcionarios están prestando los mismos servicios, las mismas labores que han prestado siempre, obviamente es decepcionante y habla -creo yo- del poco compromiso que Carabineros ha tenido con el efectivo esclarecimiento de estos hechos", finalizó el jurista.