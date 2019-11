Schmidt ad portas de la COP25: "El despertar de Chile ha tenido costos dolorosos"

En vísperas de la COP25, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, destacó el "despertar de Chile" y sus "dolorosos" costos ante la prensa internacional y el empresariado presentes en Madrid, hasta donde se mudó el evento luego que fuera suspendido en nuestro país por la crisis social.

Siguiendo el guión que expresó el canciller Teodoro Ribera ante la OEA, la secretaria de Estado resaltó el modelo de "éxito" de Chile, dando a conocer cifras económicas de crecimiento, baja en la tasa de pobreza y reducción de la desigualdad.

"Sin embargo, este modelo de éxito, lamentablemente, no llegó por igual a todos los chilenos y a Chile. Este modelo de éxito no fue suficientemente repartido, no fue suficientemente compartido, y no fue suficientemente distribuido entre todos los chilenos y las chilenas", afirmó la ministra, que confirmó que el Presidente Sebastián Piñera no acudirá al evento.

En esa línea, remarcó que "el día 18 de octubre recién pasado se produjo lo que hemos conocido como el despertar de Chile. Sí, Chile despertó, porque la desigualdad es germen de malestar y afecta directamente la dignidad de las personas".

A la par del discurso de la ministra en el Hotel Palace, un grupo de manifestantes realizó una protesta en las afueras del recinto con la consigna "España acoge a un Gobierno asesino".

Manifestantes en las afueras del Hotel Palace, donde se desarrolla el desayuno informativo sobre la #COP25 con ministra de medioambiente chilena Carolina Schmidt pic.twitter.com/DOVJ22CwN9 — Carolina Espinoza Cartes (@reportera09) November 27, 2019

"No estábamos preparados y hemos cometido errores"

En esta línea, sostuvo que "el aumento del valor del transporte fue solo la gota que rebalsó el vaso, fueron menos de 40 décimas de un euro, pero capaces de detonar una crisis social y de orden público para la que no estábamos preparados. Quiero ser muy honesta, no estábamos preparados y hemos cometido errores, y lo sentimos profundamente".

"Es difícil estar preparados para una crisis de esta magnitud, una crisis que demanda mayor equidad, una crisis que demanda dignidad ¿Y cómo fue ese despertar de Chile? La gran mayoría de chilenos y chilenas despertó de manera cívica y pacífica, sin embargo una minoría lo hizo de manera violenta, pero con mucha visibilidad", indicó la ministra.

En este escenario, apuntó a los logros de las fuerzas de orden y seguridad en "salvar vidas" y comercios, pero destacó que "ha habido excepciones, excepciones que lamentamos y sobre las cuales no habrá impunidad, tal como lo ha señalado nuestro propio Presidente", esto al referirse a los episodios de violaciones a los Derechos Humanos.

"El despertar de Chile ha tenido costos dolorosos para todos los chilenos y las chilenas; se han perdido vidas, se ha dañado la integridad de las personas y se ha dañado la credibilidad de nuestras fuerzas de seguridad", insistió Schmidt, nombrando también el impacto económico y el daño a la "imagen de Chile".