Secundarios conmemoraron las evasiones masivas que derivaron en el estallido

Un grupo de estudiantes secundarios realizó una manifestación este martes en la estación Plaza Egaña del Metro de Santiago para recordar el primer aniversario de las evasiones masivas en el tren suburbano, en un intento por mantener viva esta forma de protesta que fue el detonante hace un año del estallido social más grave de la democracia chilena.

Con el lema de "Lo que empiezan lxs secundarixs lo termina el pueblo organizado" escrito, los jóvenes extendieron un lienzo hacia los andenes.

El grupo permaneció cerca de 20 minutos en el interior del Metro y no hubo interrupciones al servicio.

Martes🔵 Ñuñoa. A un año de que entrase en vigencia el alza de 30 pesos en el transporte público, estudiantes de la @AcesChile protestan en estación Plaza Egaña del @metrodesantiago . "Lo que empiezan lxs secundarixs lo termina el pueblo organizado" // @Cooperativa pic.twitter.com/nqYrXVFHdK — Jean Claude Penjean (@JCPenjean) October 6, 2020

Estuvimos en el metro plaza egaña a un año que lxs secundarixs comenzaran las evasiones! Seguimos luchando por transformar este sistema de mercado que precariza a nuestra vecinxs, familia y pueblo! No eran solo 30 pesos, sino 30 años de injusticias y abusos! #Metro #Evaciones pic.twitter.com/X84gW2y6FT — ACES - CHILE (@AcesChile) October 6, 2020

"Al día de hoy seguimos con las mismas demandas que teníamos hace un año, seguimos luchando por la educación, por mejores pensiones, por la salud", dijo el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Marcos Fauré.

"A este Gobierno no le importamos, y así ha quedado demostrado con el actuar negligente que ha tenido durante la pandemia. Sabemos que no le importan nuestras vidas, sino que su único interés y por lo único que velan es por las riquezas de los empresarios, de los más poderosos de este país, y es por eso que han intentando imponernos su supuesta 'normalidad' por tanto tiempo, que ha intentado hacernos volver a clases. Nuestra respuesta es clara: nosotros o volveremos a clases mientras no estén las condiciones sanitarias para poder hacerlo", agregó el portavoz.

"El pueblo está en alerta, el pueblo sigue luchando", enfatizó.

Las protestas, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, se iniciaron el 18 de octubre de 2019, aunque los estudiantes llevaban toda esa semana protagonizando evasiones masivas en el Metro para rechazar un aumento de 30 pesos en el boleto, que finalmente fue anulado.

La protesta estudiantil se convirtió en una revuelta social sin parangón en las últimas tres décadas, que clama por un modelo económico más justo y que no parece tener fin, pese a las tímidas medidas sociales anunciadas por el Gobierno y al histórico plebiscito para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).