Senador Harboe pide que Piñera invoque Ley de Seguridad del Estado contra los camioneros

El senador Felipe Harboe (PPD) emplazó al Presidente Sebastian Piñera a invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado contra los camioneros que llevan adelante una paralización indefinida desde hoy.

Cientos de camioneros han estacionado sus máquinas cortando parcialmente el tránsito en distintas rutas de al menos cuatro regiones del país, como protesta contra los hechos de violencia y ataques incendiarios que ocurren en la macrozona sur, y luego de no haber recibido respuestas al ultimátum que entregó la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre (CNTC) al Gobierno y al Congreso para tramitar 13 proyectos sobre seguridad.

Frente a la movilización, Harboe, subsecretario del Interior en Administraciones de la ex Concertación, fustigó la actitud de La Moneda y aseguró que es "francamente inconcebible que el Gobierno mire para el techo al momento en que Chile se encuentra amenazado por un grupo de camioneros".

"Forzar al Estado a tomar decisiones sobre la base de la amenaza, el chantaje, no es el camino. Espero que el Presidente de la República adopte las medidas, porque es el encargado de mantener la seguridad y el libre tránsito", exhortó.

El parlamentario cuestionó que "llama profundamente la atención el doble estándar que ha tenido el Gobierno para el tratamiento de determinado tipo de manifestaciones y esta. Creo que no es adecuado porque se empieza a instalar un modus operandi de que el que tiene la fuerza para generar un trauma en el desarrollo normal de la vida cotidiana tiene más fuerza para poder imponer las agendas".

A qué hora el presidente @sebastianpinera presenta requerimiento por ley de seguridad del estado contra convocantes del paro de camioneros? — Felipe Harboe B (@felipeharboe) August 27, 2020

A su vez, el senador Alejandro Navarro ingresó un recurso de protección ante la Justicia frente a un eventual desabastecimiento que pueda provocarse por la paralización de los camioneros y sus acciones dentro de la misma.

Incluso el parlamentario llegó atrasado esta mañana a la sesión de Sala de la Cámara Alta, retraso que atribuyó a la manifestación de los camioneros en la Ruta 68, que une Valparaíso y Santiago.

Mientras que el senador PS José Miguel Insulza indicó que "no han habido grandes bloqueos de caminos, y por lo tanto, creo que la reacción desde el punto de vista del orden público y de seguridad pública ha sido prudente. Lo que no me parece es que el Gobierno les valide la protesta".

AGRICULTURA LLAMA A PERMITIR TRANSPORTE DE ALIMENTOS

Desde el Ministerio de Transportes, de momento, sostienen que aún no se ha visto problemas en el abastecimiento del país.

En ese contexto, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, planteó que "el llamado que le hago a los camioneros de Chile es que dejemos transitar a los camiones que transportan alimentos, porque no podemos agravar esta grave situación de pandemia".

"Por eso, hacemos un llamado a los camioneros de Chile a que dejemos espacios abiertos para que se puedan seguir distribuyendo los alimentos, no interrumpir el tránsito para algo tan noble como es llevar alimento hasta el último rincón de Chile. Apelo a la responsabilidad, apelo al sentido común", instó.

"EN NADA APORTA UN PARO DE CAMIONEROS"

En tanto, en la mañana La Moneda transmitió una declaración del actual subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

"Quiero reiterar que compartimos la preocupación por la seguridad en la macrozona sur que expresan quienes se dedican al transporte de carga, esa preocupación es compartida y nos ocupa principalmente como Gobierno. Sin embargo, en nada aporta un paro de camioneros a la solución de estos problemas. La solución va a ser en base el diálogo, pero sin amenazas, sin extorsiones y sin ultimátum", sostuvo.

Y agregó que "lo que hemos tenido hasta ahora son interrupciones parciales y esporádicas del tránsito en algunas rutas de nuestro país. Es más, hemos identificado 38 lugares a lo largo de todo Chile donde han habido cortes esporádicos de ruta, y solo en seis u ocho de las regiones de nuestro país. Por lo tanto, en general, las rutas están funcionando adecuadamente".