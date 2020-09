Senador Montes y paro de camioneros: Al Gobierno se le está escapando de las manos

"Estamos ante una situación muy grave, y el Gobierno y, en particular, el ministro del Interior no han estado a la altura (...) Se les está escapando de la manos", criticó en conversación con El Diario de Cooperativa.

"Cuando tenemos barcos en los puertos, en San Antonio y en Valparaíso, con mercadería que se puede echar a perder si no se baja y no se lleva a los destinos oportunamente, cuando ya tenemos problemas de abastecimiento de gasolina, de productos en varias partes del sur, cuando tenemos en Santiago lleno de tomates que no tienen cómo trasladarse al resto del país, es algo serio, y mas todavía en un contexto de pandemia", expuso.

La manifestación encabezada por la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) "está poniendo al país en una situación muy extrema, y no hay conciencia suficiente por parte del Gobierno; el ministro del Interior debió haber reaccionado antes y haber buscado soluciones", insistió el ex presidente del Senado.

"LA OPOSICIÓN DEBE RECONSTRUIR SU VÍNCULO CON LA CIUDADANÍA"

Por otra parte, planteó que en las circunstancias actuales no corresponde estar pensando en candidaturas presidenciales ni coaliciones para un eventual gobierno, algo que sí se ha visto en la derecha -actual oficialismo- en las últimas semanas.

Montes planteó que actualmente "lo fundamental es reconstruir el vínculo con la ciudadanía por parte de toda la oposición; no es el momento de pensar en unidades de Gobierno, porque no están las cosas para eso".

Aunque "hay bastantes desafíos que van surgiendo en el camino", sostuvo que "el principal desafío son las necesidades del país y trabajar para el plebiscito, y partir de eso ir fortaleciendo la unidad. Veamos después del plebiscito qué pasos se pueden dar".