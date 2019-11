Servel detalló sus razones para no involucrarse en la consulta constitucional municipal

El Servicio Electoral detalló, mediante una declaración pública, las razones técnicas y legales que lo llevaron a tomar distancia de la consulta constitucional organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades, que se realizará en tres semanas más; el 7 de diciembre.

El Servel explicó que su Consejo Directivo se reunió ayer con la directiva de la AChM "con el fin de conocer en qué aspectos específicos de la consulta ciudadana (...) solicitaban apoyo".

En la cita se le explicó que, "de acuerdo con la normativa legal, (...) el Servel sólo puede organizar elecciones, plebiscitos nacionales y plebiscitos comunales y no está facultado para organizar, supervisar ni participar en consultas ciudadanas, las que, de acuerdo con la Ley de Municipalidades, son instrumentos de participación ciudadana que dependen en su completa ejecución y son de responsabilidad de la Municipalidad respectiva".

Este impedimento, dijo el Servel, "fue expresamente reconocido por los representantes de la AChM, quienes así lo declararon, manifestando su intención de acceder a algunas orientaciones y antecedentes de conocimiento del Servicio Electoral".

La ley sólo permite al @ServelChile organizar elecciones, plebiscitos nacionales y plebiscitos comunales vinculantes. No podemos participar en consultas ciudadanas, que son un mecanismo de participación que ejecutan los propios Municipios

Eso lo entienden los Alcaldes!!! — Patricio Santamaría (@p_santamariam) 14 de noviembre de 2019

En ese marco, "y en el ánimo de colaborar, en la misma reunión se intercambiaron opiniones, datos y antecedentes que forman parte de la experiencia y del conocimiento del Servel, y se comprometió la entrega de toda la información pública de procesos electorales anteriores".

A pesar de que por ley no podemos organizar una consulta ciudadana, decidimos orientar a los Alcaldes y Alcaldesas entregándoles todos los elementos y antecedentes que, si bien son públicos, deben considerarse para organizar un buen evento electoral. #yovoto #servelmáscerca — Patricio Santamaría (@p_santamariam) 14 de noviembre de 2019

Dentro de éstos, la AChM accederá a "los padrones electorales generados con ocasión de las elecciones 2017, el listado de locales de votación utilizados en el pasado proceso eleccionario y otras informaciones".

No es el caso del padrón electoral, ya que "la ley sólo permite al Servel emitirlos en caso de una elección, plebiscito nacional o plebiscito comunal vinculante, situación que no ocurre en este caso, en el que estamos ante una consulta ciudadana municipal no vinculante", ni tampoco del registro electoral, "cuyos datos son reservados e incluso se sanciona a quien le da publicidad".

Por esta razón, "sólo podemos proporcionar el último padrón electoral público, que es el utilizado en la votación de las elecciones 2017 y que considera a quienes estaban habilitados para sufragar en esa fecha", dijo el Servicio.

"A disposición de la democracia"

La declaración concluye indicando que "el Servel está a disposición de la Democracia y de las decisiones que se tomen en Democracia".

En esta línea, reafirma "su compromiso para trabajar cuando se le requiera y dentro de los marcos legales, en la organización de procesos electorales que entreguen las más altas garantías a la ciudadanía.

En una entrevista televisiva, hoy más temprano, el presidente del Consejo Directivo, Patricio Santamaría, reconoció que no se puede "poner en juego el prestigio del Servicio Electoral", menos en una crisis como la actual, quer obliga a "actuar con mucho cuidado".