Squella a un año del 18-O: A pesar de la violencia, se impusieron las demandas sociales

A horas de que se cumpla el primer aniversario de las manifestaciones del 18 de octubre, el Premio Nacional de Humanidades Agustín Squella estimó que después de la crisis social que derivó de ese día, se impusieron las demandas que llevaron a la ciudadanía a tomarse las calles.

"En definitiva, a pesar de que las imágenes de violencia todavía persisten, y estamos teniendo en este mismo momento algunas de esas en la ciudad de Santiago, lo que acabó imponiéndose no fue el estallido social, sino las protestas sociales, las demandas sociales, que tuvieron una salida política, la del 15 de noviembre del año pasado, el proceso constituyente en el que estamos", puntualizó en Lo que Queda del Día.

El académico aseguró que "las protestas sociales, no cabe ninguna duda que tuvieron éxito y que ya el 25 de este mes no se tratará de marchar, se tratará de votar: votar Rechazo algunos, votar Apruebo espero la mayoría, pero ir a votar y apostar una vez más con nuestra conducta, no con nuestras palabras solamente, a que no podemos ni queremos desligarnos de las reglas de la democracia como una forma de gobierno".

Sobre el Plebiscito como la interpretación que hizo la clase política de las manifestaciones, Squella consideró que antes del acuerdo de noviembre "la Constitución no estaba entre las prioridades" de la gente; sin embargo, "de pronto el país mostró que había caído en la cuenta de que, en relación con esas peticiones que no son jurídicas, son de condiciones de vida, el iniciar un proceso constituyente era importante".

"Pienso que las personas mostraron también a partir de octubre del año pasado que empezaban a entender eso: que los problemas no dependen solamente de una nueva Constitución, pero que esta es una pieza, un componente muy importante del presente y del futuro, sobre todo del futuro del país", afirmó.

Por eso, respecto a los hechos violentos que aún se registran en el país a una semana del referéndum, planteó que "somos 18 millones de habitantes. ¿Cuántas son las personas que están comprometidas en ese tipo de conductas como para permitir que sean ellas las que determinen el futuro del país?".

"Creo en la distinción y creo realmente que la violencia -y todavía menos el saqueo y el pillaje- no son un camino para alcanzar objetivos políticos. El objetivo político principal -no digo el único-, que es el proceso constituyente, se logró, y eso se lo atribuyo, en el caso de la Región Metropolitana, por supuesto, a ese millón 200 mil personas que, en completa paz, sin violencia, con cánticos y manifestaciones verbales no ofensivas, mostraron un país que no queríamos ver", remató Squella.