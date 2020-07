Subsecretario llamó al uso responsable de permisos tras caravana del "Rechazo"

Luego de que se conociera que los participantes en la caravana del "Rechazo", que cruzó la Alameda este sábado, portaban permisos especiales con distintas causales para salir a manifestarse, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, llamó a evitar estas acciones.

"Todas las aglomeraciones de personas, independiente de la razón que tengan, tienen un riesgo en la salud de la población, porque obviamente existe un mayor nivel de contagio. Nosotros tenemos el deber de fiscalizar y de lograr condenar todas esas acciones, por lo tanto, hago el llamado a la ciudadanía", planteó en el último reporte diario del Minsal.

Zúñiga remarcó que la "responsabilidad ciudadana" es "un principio básico de poder trabajar juntos, de poder vivir juntos en una comunidad", particularmente en el marco de la estrategia contra el Covid-19.

"Ahora que estamos en la peor pandemia de los últimos 100 años, en que ha sido muy necesario tener un comportamiento ciudadano responsable, es que hacemos el llamado para que estas acciones no se realicen y los permisos se utilicen de forma responsable por cada uno de los ciudadanos de nuestro país (...) sabiendo para qué es el uso de cada uno de los permisos y evitando de sobremanera las aglomeraciones que puedan fomentar el contagio", puntualizó.

Respecto a posibles sanciones contra los manifestantes de la última jornada, el subsecretario sostuvo que el mal uso de estos permisos debe ser investigado "tanto por la autoridad sanitaria -la seremi de Salud- como por Carabineros o la Policía de Investigaciones para poder condenar los actos, independiente de los motivos de estas aglomeraciones".

¿Cómo evitar traslados a comunas en transición?

La autoridad también reconoció las dudas que surgen para evitar el traslado de personas que debieran estar en confinamiento hacia sectores en transición, a solo dos días de que siete comunas de la capital inicien esa fase.

"Tiene que haber una fiscalización de parte de la autoridad sanitaria, de parte de Carabineros y de parte de las Fuerzas Armadas para evitar el traslado. Para nosotros es fundamental que estas cuarentenas se respeten, y apelamos nuevamente a la responsabilidad individual de la ciudadanía", señaló.

Ante quienes han llamado a redoblar los esfuerzos para controlar a quienes eventualmente incumplan las cuarentenas desde la próxima semana, el subsecretario insistió que "no puede ser que tengamos que tener un carabinero arriba de cada uno de los buses cada región del país para poder fiscalizar de una forma adecuada".

"Acá tiene que haber un compromiso, tiene que haber una generosidad de parte de los ciudadanos, porque lo único que estamos haciendo cuando personas que se trasladan de comunas en cuarentenas a comunas que no lo están, o al revés, es hacer un paso atrás, porque la probabilidad de contagio aumenta porque hay más incidencia de contagio en aquellas comunas que están en cuarentena", recordó.

Expertos advierten riesgo de rebrote

"El plan paso a paso requiere una mirada muy concisa de cada una de las etapas, estamos dándole más libertad a las personas a través de criterios epidemiológicos. Esto será en forma muy paulatina, donde tendremos protocolos estrictos" @pdazan pic.twitter.com/4d3VkRKuG4 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) July 26, 2020

Antes del último balance, surgieron nuevas críticas al plan "Paso a Paso", particularmente por ser un programa que se emprenderá sin considerar incluso la opinión del Consejo Asesor Covid-19, que hasta hoy ha respaldado gran parte de la estrategia del Gobierno.

A la conferencia virtual liderada por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales se sumó el diálogo telemático del integrante de la Comisión de Salud del Senado Guido Girardi (PPD) con la ex subsecretaria de Salud Jeanette Vega y la ex titular del Minsal Helia Molina, quienes aseguraron que el consejo no recomendaba una reapertura por bloques, y también advirtieron del riesgo de rebrotes.

Coincidió con las expertas el senador, señalando que "queremos plantear nuestra preocupación en relación a los riesgos de rebrote que puede tener un desconfinamiento si este no cumple, por razones de diseño o de cumplimiento de la ciudadanía, con todos los requisitos".

"El riesgo de un rebrote es un riesgo cierto, y que solo el poder desarrollar las mejores políticas van a impedir que haya un rebrote, y que tengamos que reconfinar nuevamente. Y por eso son muy importantes las decisiones que se están tomando. Como miembros de la Comisión de Salud del PPD estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno, a apoyar sus iniciativas, pero creemos que tiene que haber un diálogo franco", puntualizó.

"Capítulo dos del retorno seguro"

En esa misma línea, la presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz, afirmó que "vemos nuevamente improvisación en este diseño que lo está dando a conocer el Gobierno a través de los medios, y no resultado de una conversación".

La parlamentaria fustigó que el Ejecutivo rechace "el diálogo entre los distintos actores, particularmente los alcaldes que son los que están gobernando esas comunas y saben lo que sucede en el día a día. Tampoco con los ciudadanos, ciudadanas y con organizaciones. Vemos el 'Paso a Paso' como el capítulo dos del retorno seguro".

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, reconoció estos reparos, pero aseguró que desde el Minsal "estamos abiertos a escuchar todas las voces", incluyendo las recomendaciones del Consejo Asesor en el marco de la próxima transición.

Asimismo, la autoridad dijo que sostuvo "una conversación larga" con el representante de la OMS en Chile, Fernando Leanes, sobre el mejor plan de avance, "y claramente hay unos criterios generales que tenemos que implementar, y en los cuales nos hemos basado".

"Primero que nada, que esto tiene que ser en forma paulatina, progresiva, con mucho cuidado. En la medida que vamos dando más libertades, tenemos que tener muy claro que tenemos protocolos estrictos de mitigación en forma paralela", reiteró Daza.