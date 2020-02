The Clinic denunció robo y agresiones a periodistas por manifestantes del "rechazo"

El medio The Clinic denunció este sábado la agresión y robo que sufrieron dos periodistas de ese medio a manos de un grupo de manifestantes a favor del "rechazo" a una nueva Constitución.

Los comunicadores, estudiantes en práctica de la Universidad de Chile, reporteaban la marcha "por el rechazo" que se realizó en Las Condes, desde Escuela Militar a El Golf, debidamente identificados cuando fueron acusados de ser "infiltrados" por un grupo de manifestantes, contrario a la actitud que habían tenido otros participantes.

"La primera agresión se originó a dos horas de iniciada la marcha, luego que uno de los periodistas advirtiera cómo un manifestante a favor del Rechazo le quitó el celular a una mujer de la contramanifestación que se encontraba grabando", explicó el medio. "Yo saqué la grabadora y le pregunté por qué le había quitado el celular. Ahí él me pegó un combo", relató uno de los afectados por el grupo de violentistas.

Tras el incidente, y por su seguridad, decidieron retirarse de la concentración, pero otro sujeto se les acercó y los increpó, acusándolos nuevamente de ser infiltrados.

"Mostramos nuestras credenciales y nos empezaron a decir 'comunistas' y nos empujó", dijo uno de los periodistas. "Uno me tiró agua y luego me tiró la botella en la cara", añadió su colega.

"En ese momento, pese a los intentos por explicar que se encontraban trabajando y mostrar sus credenciales, fueron agredidos: 'Lo primero que hacen es pegarme una patada en las piernas. Me quitaron la mochila y salieron corriendo con la mochila... me robaron la mochila. Me pegaron un combo en la cara que me rompió los lentes y me tiraron gas pimienta'", detalla The Clinic.

Finalmente, lanzaron la mochila del periodista a una pileta tras robarle dos libretas con apuntes y un libro. Después de eso, fueron auxiliados por terceros que notaron lo ocurrido, pudiendo así trasladarse a un recinto asistencial.

"The Clinic manifiesta su total rechazo a los cobardes ataques contra la libertad de prensa. Nuestros periodistas estaban haciendo su trabajo profesional y responsablemente para informar a la opinión pública, por lo que haremos todos los trámites pertinentes para dejar constancia de esta agresión", informó el medio.

Universidad de Chile condenó agresión a estudiantes

Por su parte, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile expresó su categórico rechazo a las agresiones que sufrieron los estudiantes, destacando que realizaban su trabajo debidamente identificados, portando sus credenciales, cuando "fueron brutalmente golpeados por un grupo de manifestantes".

"Resulta imperativo, hoy más que nunca en el contexto social y político que vive el país, que la autoridad proteja a los trabajadores de la prensa. Los periodistas tienen como deber ético y profesional comunicar lo que ocurre a la sociedad. De lo contrario, se limita el acceso a la información, y vulnera el derecho a la libertad de expresión", remarcó la directora de la carrera, Tania Tamayo.

La académica expresó además su solidaridad "con nuestros estudiantes afectados, como el medio The Clinic, y hacemos un llamado a las instancias policiales y judiciales para que a la brevedad identifiquen y procesen a las personas responsables de estos hechos que, a nuestro juicio, serían constitutivos de delitos".